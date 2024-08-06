巴奧／美隊史最年輕摔角金牌 艾洛爾5年來沒輸過

加州女將艾洛爾(右)6日在巴黎奧運女子摔角68公斤級別項目決賽中，以3-0擊敗哈薩克選手茹馬納扎羅娃(左)，奪得金牌。(路透)

巴黎奧運 女子摔角賽事，美國隊選手、來自加州 的20歲女將艾洛爾(Amit Elor)6日在68公斤級別項目決賽中，以3-0擊敗哈薩克 選手茹馬納扎羅娃(Meerim Zhumanazarova)，勇奪金牌；艾洛爾這5年來比賽未嘗敗績，6日更是登峰造極。

「雅虎體育」(y!sports)報導，艾洛爾比賽前段先以抱摔拿下兩分，接下來茹馬納扎羅娃在第一回合賽事已結束還攻擊，被罰1分；艾洛爾接下來控制第二階段，沒讓茹馬納扎羅娃有任何得分機會，最終拿下勝利。艾洛爾成為美國摔角選手裡，拿下奧運金牌的最年輕選手。

艾洛爾在美國奧運代表隊592名選手裡，目前應該是最占優勢的選手。她一路過關斬將，來到6日決賽，總合得分28-2。她被迫由平常的72公斤級別減重，因為奧運項目並無那個級別，結果一出賽便擊敗現任68公斤級別世界冠軍、土耳其的托森(Buse Tosun Çavuşoğlu)；兩人踏上賽場，托森似乎因害怕艾洛爾而僵住，最後以2-10敗給艾洛爾。

艾洛爾接下來面對波蘭選手霍盧伊(Wiktoria Choluj)。她積極搶攻，身形極穩，技術極佳，讓霍盧伊在賽後幾分鐘待在採訪區泫然欲泣。

幾小後第三輪準決賽，艾洛爾面對北韓的朴率琴，以抱摔等技巧，27秒內拿下10分；整個準決賽只耗時1分44秒，最後艾洛爾以技術優勢獲勝。

艾洛爾出生於2004年1月1日，因此在東京奧運以年紀差一天而無法出賽，巴黎奧運是她首次登場的奧運賽事。