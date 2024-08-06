巴奧／巴西女足爆冷淘汰西班牙 將與美國隊爭金

巴西女足4：2淘汰世界盃冠軍西班牙隊，晉級金牌戰。（美聯社）

巴西 隊繼在巴黎奧運 女足八強賽擊敗法國隊之後，6日在四強賽中再爆冷門，以4：2淘汰世界盃冠軍西班牙隊。

巴西隊將在10日舉行的決賽中挑戰美國隊。後者在另外一場四強賽中，延長賽1：0戰勝德國 隊。

西班牙隊曾在本屆奧運小組賽中2：0擊敗巴西隊。但四強賽中世界盃冠軍開局不利，第6分鐘送出烏龍大禮。當時門將卡塔·考爾門前大腳開球，皮球碰到隊長帕雷德斯的身上彈進球門。巴西隊以1：0領先。

上半時補時階段，久攻不下的西班牙隊防守懈怠，被巴西隊反擊得手，無人盯防的前鋒加比·波蒂里奧門前接隊友橫傳，冷靜推射破門。

第72分鐘，西班牙隊大舉壓上後防空虛，巴西隊凌厲反擊再次得手，隊長阿德里亞娜近距離頭球破門，比分變成3：0。第85分鐘，西班牙強攻奏效，前鋒巴拉普埃羅頭球扳回一球。補時階段，替補上場的巴西前鋒凱洛琳攔截對方門將考爾的傳球，突到門前捅射得分。比賽即將結束時，巴拉普埃羅再進一球，但已於事無補。

美國女足睽違12年晉級金牌戰。（美聯社）

美國與德國隊的四強賽也是一場小組賽的重演。此前以4：1輕鬆獲勝的美國隊，這次艱難獲勝。

德國隊在比賽中防守嚴密，常規時間內與對手戰成0：0。加時賽開始後5分鐘，美國隊一記直傳穿透德國隊防線，前鋒史密斯在對方禁區內拿球，晃開防守球員打進制勝一球。

這是美國隊自2012年倫敦奧運奪金之後，再次打進奧運女足決賽。巴西隊曾接連在2004年和2008年奧運打進決賽，全部輸給美國隊。