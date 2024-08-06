巴奧滑板／本屆最年輕 中國11歲鄭好好無緣決賽 澳洲14歲奪金

8月6日，中國選手鄭好好在比賽中。最終，她位列第18名，無緣決賽。(新華社)

巴黎奧運 滑板女子碗池比賽6日在協和廣場收官，澳洲 隊的特魯奪得金牌，中國隊年僅11歲的鄭好好迎來奧運首秀，以預賽第18名的成績完賽。

作為中國體育代表團參加巴黎奧運年齡最小的運動員，滑手鄭好好完成了奧運首秀。還有5天才過12歲生日的她也是本屆奧運所有代表團中年齡最小的運動員。

鄭好好在預賽第二組第三個下池，首滑發揮穩定，取得63.19分。得到保底成績的鄭好好在第二輪和第三輪中增加了動作難度，但可惜均出現失誤，最終位列預賽第18名，無緣決賽。

雖然奧運之旅提早結束，但剛剛小學畢業的鄭好好仍表示在賽場「玩得非常開心」。

8月6日，冠軍澳洲選手特魯（中）、亞軍日本選手開心那（左）、季軍英國選手布朗在頒獎儀式上合影。(新華社)

「很開心，也很自豪可以代表國家參賽。」鄭好好賽後說。她于6月底布達佩斯舉行的奧運資格系列賽中滑出72.6分的成績，「壓哨」取得奧運資格。

談及奧運首秀，鄭好好表示「沒有壓力」。「奧運與我平時的練習和比賽區別不大，就是這裡人（觀眾）多一點。」鄭好好說。

經過預賽22位滑手一個上午的角逐，前8名進入下午的決賽。決賽中，東京奧運 亞軍、日本選手開心那在第一輪就得到91.98的高分領先全場，英國滑手布朗和澳洲選手特魯雖然在第二輪中也上演精彩表現，但仍未能超過開心那。

至關重要的第三局中，頭戴標誌性粉色頭盔、年僅14歲的特魯以完美表現征服了評委，得到93.18分，驚險獲勝。開心那憑藉第三輪的92.63分摘得銀牌，布朗以第三輪的92.31分位列第三。