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巴奧／談8強隊伍 詹皇：加、德是美國奪金路上勁敵

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯認為加拿大是美國男籃奪金路上的一大勁敵。(路透)
詹姆斯認為加拿大是美國男籃奪金路上的一大勁敵。(路透)

美國隊奧運以全勝之姿順利進入8強，下一戰將對上巴西。在受訪時詹姆斯（LeBron James）認為加拿大是美國奪金路上的一大勁敵。而76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）代表美國男籃出征巴黎奧運，但表現不理想受外界批評。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）也落井下石，直言安比德該為自己感到尷尬。

根據華盛頓郵報報導，詹姆斯受訪時表示，對於法國小組賽以71：85敗給德國的比賽印象並不深刻，他認為德國實力強大，法國還沒有做好準備面對，「我對法國上一場比賽的印象並不深刻，我認為他們在場上還沒做好面對德國選手出色身體素質的準備，不過他們還是有打出一些好球。」

而包括德國在內，詹姆斯也認為加拿大是美國奪金路上的一大勁敵，不過因為8強分組的原因，這兩隊要先廝殺一番，暫時還不會與美國隊相遇，美國需要進入金牌戰才有機會遇到這兩支隊伍。

巴克利近日上76人球星喬治（Paul George）節目，談到安比德表現，「我希望這次奧運能給安比德敲響警鐘，表現不好時要意識到必須保持好狀態，我認為這是他總是受傷的原因，我不覺得他的體能狀態足夠好。」

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