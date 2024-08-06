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巴奧／法國衝浪鑲金「空中飄浮照」男主角奪銅

中央社／特乎普歐6日綜合外電報導
法國選手瓦斯特奪下金牌。（路透）
法國選手瓦斯特奪下金牌。（路透）

巴黎奧運衝浪賽一張網路瘋傳的經典照片，捕捉了選手與衝浪板彷彿克服引力同時浮空的瞬間。這項賽事最終是由地主瓦斯特奪下金牌，照片中的巴西選手麥迪納也衝出銅牌。

中央社引述法新社報導，巴黎奧運的衝浪比賽是在遙遠的大溪地（Tahiti）舉行。法國選手瓦斯特（Kauli Vaast）就在比賽地點特乎普歐（Teahupo'o）附近長大，最終他在男子短板項目擊敗澳洲選手羅賓遜（Jack Robinson）奪得金牌。

瓦斯特的這面金牌也是法國奧運史上的衝浪首金，外界看好的3屆世界冠軍麥迪納（Gabriel Medina）則是拿下銅牌。麥迪納是在4強戰中落敗，但在銅牌戰的最後20分鐘選擇了更好的浪，最後順利登上頒獎台。

法國瓦斯特金牌，澳洲羅賓遜銀牌，巴西麥迪納銅牌。（路透）
法國瓦斯特金牌，澳洲羅賓遜銀牌，巴西麥迪納銅牌。（路透）

巴黎奧運衝浪賽巴西選手麥迪納日前被拍下縱身一躍，跳向空中結束衝浪的瞬間。（新華社...
巴黎奧運衝浪賽巴西選手麥迪納日前被拍下縱身一躍，跳向空中結束衝浪的瞬間。（新華社）

麥迪納在預賽中的照片成為了今年巴黎奧運的經典鏡頭。照片中麥迪納有如漂浮空中，他一手指向空中，衝浪板在他身旁直立著。官網標題稱「麥迪納與大地之母創作了這張奧運照片」，讚嘆巨浪把麥迪納推向空中。

這張照片在網路暴紅，也成為衝浪運動與巴黎奧運的形象照片。衝浪是在東京奧運正式成為比賽項目，共分男女短板兩項，每趟都有5名裁判依動作難易、技巧、速度、力量及流暢度等綜合表現評分。

巴黎奧運熱話題

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