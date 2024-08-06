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巴奧男足／法國、西班牙爭金 摩洛哥與埃及搶銅牌

中央社／里昂5日綜合外電報導
巴黎奧運男子足球，地主法國隊闖進金牌戰。（美聯社）
巴黎奧運男子足球，地主法國隊闖進金牌戰。（美聯社）

巴黎奧運男子足球4強戰，地主法國隊今天靠著馬特塔（Jean-Philippe Mateta）梅開二度，以3比1逆轉勝埃及；西班牙則以2：1擊沉摩洛哥，將在9日與法國爭奪金牌。

中央社引述法新社報導，法國與埃及在里昂（Lyon）交戰，比賽開始1小時後，埃及隊的薩柏（Mahmoud Saber）先馳得點。由名將亨利（Thierry Henry）擔任總教練的法國隊一度看來似乎要吃下敗仗。

但法國陣中目前效力於英超水晶宮（Crystal Palace）的前鋒馬特塔將比數扳平，雙方進入加時賽。在埃及球員法耶德（Omar Fayed）被罰下場後，馬特塔梅開二度為法國隊取得領先。

隨後，奧利斯（Michael Olise）在加時賽下半場再踢進一球，為法國隊鎖定勝局。法國正尋求第2面奧運男足金牌，也是自1984年之後第一面，他們將於9日在巴黎「王子公園體育場」（Parc des Princes）迎戰西班牙隊。

稍早在馬賽（Marseille）進行的另一場4強賽中，替補上陣的桑傑士（Juanlu Sanchez）在最後時刻攻入致勝球，幫助西班牙隊以2比1擊敗摩洛哥。

這場比賽上半場將結束時，摩洛哥隊由拉希米（Soufiane Rahimi）罰進1分，這是他在本屆奧運的第4個罰球，目前以6球高居本屆奧運進球王。

但西班牙隊保持冷靜，第66分鐘時，明星球員羅培茲（Fermin Lopez）在亂軍之中突入禁區低射入網，將比數扳成1比1。

比賽即將進入加時之際，西班牙隊在第85分鐘由羅培茲傳球給桑傑士帶至禁區起腳進球，以1分之差氣走摩洛哥。

摩洛哥8日將在南特（Nantes）與埃及爭奪銅牌。

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