巴奧／女子體操收穫3金1銀 拜爾絲救贖之旅畫句點

奧運女子體操的地板項目頒獎台上，美國的拜爾絲(左)和崔爾斯(右)向巴西的金牌選手安德拉德(中)俯首鞠躬，稱「她才是女王」。(路透)

「體操女王」拜爾絲 (Simone Biles)5日在地板項目(自由操)以0.033分敗給巴西選手安德拉德(Rebeca Andrade)、拿下銀牌，她的巴黎奧運 「救贖之旅」以三金一銀畫下句點；另一位美國選手崔爾斯(Jordan Chiles)則在申訴後獲銅牌。

美聯社報導，地板項目應是拜爾絲標誌性的項目，其空翻力道、套路難度都是無可比擬的。但可能是征戰數日的疲勞、左小腿傷勢加劇，使得拜爾絲在表演以她命名的動作時兩次出界，就是這些失誤讓她得到14.133分，以毫釐之差輸給安德拉德的14.166分。

崔爾斯最初僅排名第五，但教練在她不知情的情況下申訴其「戈吉安」(Gogean，轉體一圈半一字馬)動作。評審不會公開評分細節，但通常該動作被扣分是旋轉不足。評審重新檢視後給出滿分，便是這多給的0.1分讓崔爾斯拿下首面個人奧運獎牌。

儘管這可能是拜爾絲最後一次出戰奧運，她對自己本屆表現並沒有感到非常沮喪，「我很高興、自豪，更興奮的是一切都結束了……我實現的遠超我最瘋狂的夢想，不僅是在這屆奧運而是在這項運動，所以我不會生氣於我的表現。帶著四面獎牌離開，我不會因此不開心。」

NPR報導，這是奧運史上體操項目首次由三名黑人運動員包辦金銀銅牌，領獎後拜爾絲和崔爾斯向安德拉德俯首鞠躬，稱「她才是女王」。

所有項目結束後，拜爾絲歷屆奧運共獲11枚獎牌(7金2銀2銅)，與捷克選手恰斯拉夫斯卡(Vera Caslavska，1968年)並列為奧運史上獎牌數量第二多的女體操選手。

賽前的周末拜爾絲被問及是否有可能參加2028年洛杉磯 奧運，她只說「永不說不」。到時候她已經31歲，但如同她本次以27歲之齡出戰時受到質疑仍拿出好表現一樣，一切皆有可能。「我無法要求更好的奧運、更好的支持，謝謝巴黎。」