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莊智淵、高承睿師徒配 桌球男團入8強

特派記者藍宗標／巴黎6日電
巴黎奧運桌球男子團體16強戰，中華隊第一點排出莊智淵(左)、高承睿(右)師徒聯手出擊。(中央社)
巴黎奧運桌球男子團體16強戰，中華隊第一點排出莊智淵(左)、高承睿(右)師徒聯手出擊。(中央社)

巴黎奧運桌球團體賽昨天登場，中華隊在男團16強賽對決埃及隊，43歲老將莊智淵帶著19歲徒弟高承睿拿下第一點雙打，林昀儒、高承睿各拿一點單打，以3比○過關，順利搶下8強門票。

莊智淵已是奧運「六朝元老」，首次和高承睿在奧運搭檔，第一點面對世界排名不高的埃及組合，被對方拿下前兩局後，連贏三局逆轉勝；莊智淵表示，前兩局都有戰術，高承睿打得比較拘謹、不是很舒服，第3局未講太多戰術，要他當成男單打，怎麼好打怎麼打，開始進入狀態。

他說：「把這場比賽當成公開賽，不會想太多，整個過程都很期待、也很開心。」

高承睿坦言首次與師父聯手，還不是很適應，對手也發揮不錯，後面找到他們的漏洞打，但沒放這麼開。

林昀儒世界排名第8，第2點單打直落3過關，擊敗排名47的比艾利；他表示，去年對過、還算知道對方球路，這場比賽贏得驚險，但在可控制範圍內。

高承睿第3點單打再上場，面對雙打交手過的阿卜杜勒─阿齊茲，打了4局獲勝，為中華隊保住勝利，自認表現並不是很理想，和想像中有落差，還要好好調整。

莊智淵是中華代表團最資深男選手，他說：「前兩屆確實比較緊張，這次比較不同是未打單打、先打團體賽，不過感覺還好。」

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