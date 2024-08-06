一度掉槓不放棄 唐嘉鴻單槓奪銅牌 落下英雄淚

唐嘉鴻5日在比賽過程雖失手摔落，但還是認真完成其他動作。(特派記者季相儒／攝影)

中華體操隊「世界貓王」唐嘉鴻，昨天在巴黎奧運 男子單槓決賽發生掉槓失誤，一度面臨奪牌危機，但比賽過程離奇，8名選手共有6人出現失誤，唐嘉鴻最終仍以總分13.966分奪下銅牌，也為中華代表團再進帳一面獎牌。唐嘉鴻在頒獎典禮後頗有感觸說：「對我來說不夠完美，會繼續努力，想辦法讓獎牌再亮一點」。

唐嘉鴻是決賽第一位出場的選手，開賽不久就發生失誤，重新上槓後完成套路落地，高舉右手為自己打氣，教練翁士航也輕拍他的後腦勺打氣，最終唐嘉鴻以難度分6.500分、執行分7.466分，總分13.966分結束比賽。

決賽比完前3人，唐嘉鴻已經排名第3，後5名選手只要有人分數超越，他就無緣獎牌，面臨重大危機，但日本和中國大陸兩名選手陸續發生失誤，張博恆、蘇煒德都是落地出問題，最後唐嘉鴻和張博恆並列銅牌。

唐嘉鴻在資格賽拿下14.933分，如果昨天決賽也拿下這個分數，那就是金牌落袋，這也是讓許多人替他感到扼腕之處。

3年前東京奧運 ，李智凱奪下男子鞍馬銀牌，成為台灣體操首面奧運獎牌，唐嘉鴻是第2面，昨天確定有牌後掉下英雄淚，他說：「終於有一種可以休息的感覺，這一趟大家都太辛苦了，也感謝老師(翁士航)對我的付出」。

唐嘉鴻表示，失敗當下想說跟獎牌沒緣，但想在奧運有美好回憶，難度分可以被承認，證明努力沒有白費。

唐嘉鴻透露，當下老師一定也很難過，畢竟準備那麼久，掉下來失敗，跟老師一個眼神就知道當下狀況。「我讓他知道我會處理好，後面把它做好，有沒有做好對獎牌很關鍵，也因為平常訓練很扎實，在經驗上要更多磨練，在情境壓力，想辦法突破」。

去年2月才發生阿基里斯腱斷裂意外的唐嘉鴻，養傷半年就重返體操場，但為備戰巴黎奧運，他去年選擇放棄杭州亞運 ，期待能在生涯第二度參加的奧運挑戰頒獎台，甚至是爭奪金牌。

唐嘉鴻賽後表示，在發生掉槓失誤當下覺得「哇，失敗了！」不過他仍希望把動作呈現好讓全世界看到台灣還是有一個很棒的選手，最後也成功把動作完美呈現。

對於昨天包括自己在內有多位選手失誤，唐嘉鴻也直言這就是奧運難的地方，「但我覺得奧運給我很棒的回憶和經驗，比完當下也沒有想太多成績和分數問題。最後拿到銅牌，對於台灣體操和單槓歷史，也是對教練和團隊很大肯定。這不是我的終點，我會繼續努力，希望有天讓獎牌顏色更新。」