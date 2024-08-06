巴奧／「眼鏡飛人」徐卓一110米欄 小組第1 網笑：像參加奧數

中國選手徐卓一（右）4日在比賽中。(新華社)

巴黎奧運 4日舉行男子110米欄資格賽，第三組的中國選手徐卓一，戴著眼鏡「輕鬆」跑出13秒40，以小組第一晉級半決賽。網友除了熱議田徑選手居然可以戴眼鏡，也笑稱徐卓一「長得像參加奧數的，可人家參加奧運了」。此外，儘管同場有日本 選手晉級，但徐卓一以「眼鏡飛人」的形象，成了日本社交媒體熱搜話題。

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瀟湘晨報報導，徐卓一是劉翔的師弟，因戴著眼鏡跑步而被稱為「眼鏡飛人」。賽後他表示，翔哥是他追趕的目標。「20年前他創造的奧運會紀錄還在這裡，對我也是一種激勵，現在目標是努力追趕他。」

報導稱，當天的比賽，徐卓一第三組出場，他的起跑反應迅速，後半程持續發力，率先衝過終點，成績為13秒40，以小組第一身分晉級半決賽。隊友劉俊茜、秦偉博分別跑出13秒54和13秒64，無緣直接晉級。

徐卓一賽後表示，沒想到能獲得小組第一，比賽中前半程速度沒加起來，靠後程拚了出來。「預賽算是給自己心裡留了個底，後程是我的強項，下一場爭取前程再做得完美一些，希望能進入前八名。」

據了解，2003年出生的徐卓一曾在2023年的杭州亞運 會上獲得銅牌，當時的成績是13.50秒，今年5月29日，他又在全中國田徑大獎賽第5站男子110米欄決賽中，以13.22秒的個人最好成績奪冠，最終成功入選巴黎奧運會。他也由此成為中國「00後」運動員中，男子跨欄項目第一位達到奧運標準的選手。

報導稱，徐卓一的師傅正是曾經帶出劉翔的名師孫海平。比賽當中，徐卓一戴著半框眼鏡，給人一種文質彬彬的感覺，這與其參加的跨欄項目形成對比。