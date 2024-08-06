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巴奧／鄒敬園男子雙槓奪金 追平李小鵬成就 網：地表最強

中國新聞組／北京6日電
在巴黎奧運會體操男子雙槓決賽中，中國選手鄒敬園獲得冠軍。(新華社)
在巴黎奧運會體操男子雙槓決賽中，中國選手鄒敬園獲得冠軍。(新華社)

巴黎奧運男子雙槓5日決賽，中國選手鄒敬園以16.200分為體操隊摘下第二金，隊長張博恒以15.100分位列第四。此前，鄒敬園還在男子吊環中拿到一枚銀牌。憑藉著東奧、巴奧兩枚雙槓金牌，被網友稱為「地表最強雙槓」的鄒敬園，追平了體操名宿李小鵬的成就。在本屆奧運，中國體操隊收獲兩金五銀兩銅九枚獎牌收官。

來源：YouTube

上觀新聞報導，男子雙槓一直是中國隊的傳統優勢項目。自從1980年在世界杯上奪金之後，在雙槓項目上先後誕生過多位冠軍。其中奪得過奧運會冠軍的分別是李小鵬、馮喆和出戰巴黎奧運會雙槓決賽的鄒敬園。

23歲的鄒敬園已經擁有了「雙槓王」的美譽，2017年和2018年，鄒敬園先後在加拿大蒙特利爾和卡達多哈的體操世錦賽中蟬聯雙槓冠軍。隨著東京奧運的完美發揮，他以16.233分的超高分無可爭議地戰勝了所有對手拿下冠軍，外國解說甚至激動地將鄒敬園比喻成外星人，「鄒敬園是來自外星球的運動員」。

憑藉東京奧運的金牌，鄒敬園也成就了奧運、世錦賽、世界杯、亞運會、全運會的大滿貫。而這一次出征巴黎，最終在雙槓決賽上，全場倒數第三位出戰的鄒敬園拿出了難度分6.900分，完成分9.300分，總分16.200的超高分，霸氣奪金，復刻了李小鵬在該項目上完成的奧運雙冠偉業。鄒敬園因此還被網友封了「16分男神」的外號。

新京報報導，1998年1月，鄒敬園出生在四川宜賓一個普通家庭，小時候鄒敬園體質很差，經常生病，而且相比同齡人，他的飯量也很小。鄒敬園不到四歲時，被四處選才的宜賓業余體校體操教練李小兵看中。雖然對體操並不了解，但抱著能讓兒子強身健體、多吃點飯的想法，父母同意了讓鄒敬園去練體操。

小小年紀進入業余體校訓練，本來只想著練練體操強健身體的鄒敬園，與體操結下不解之緣。2012年，14歲的鄒敬園入選體操國家隊，開啟了體操生涯的新篇章。多次參加世界大賽，機器人般的標準動作，開啟了他在雙槓領域的統治力。

和很多運動員一樣，傷病也一直困擾著鄒敬園。巴黎奧運周期，他的肩傷反反覆覆。日前男子吊環決賽結束後，鄒敬園馬上冰敷肩部，以此緩解傷痛。

中國選手鄒敬園在比賽中。(新華社)
中國選手鄒敬園在比賽中。(新華社)
在巴黎奧運會體操男子雙槓決賽中，中國選手鄒敬園獲得冠軍。(新華社)
在巴黎奧運會體操男子雙槓決賽中，中國選手鄒敬園獲得冠軍。(新華社)

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