巴奧／9次打破世界紀錄 瑞典飛人蟬聯撐竿跳金牌

「瑞典飛人」杜普蘭提斯蟬聯男子撐竿跳金牌。（美聯社）

「瑞典 飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）將巴黎奧運 化身一個人的武林，飛越6公尺時他就確定蟬聯男子撐竿跳金牌，接續他先跳過6公尺10、改寫奧運紀錄，之後更挑戰6公尺25成功，在超過8萬人的法蘭西體育場締造新猷。

原世界紀錄是杜普蘭提斯今年4月鑽石聯賽廈門站跳出的6公尺24，在奧運殿堂挑戰突破自己，他前兩跳都順利過桿，但手都觸碰到橫桿而失敗；第三跳在全場屏息中漂亮完成，杜普蘭提斯都驚喜跳起，在全場歡呼中衝到場邊和女友親吻慶祝。

「瑞典飛人」杜普蘭提斯蟬聯男子撐竿跳金牌。（新華社）

這已是杜普蘭提斯第9次改寫世界紀錄，但在奧運舞台體驗特別不同，「我還沒意識到這一刻是多美妙，這是其中一件感覺沒那麼真實的事情，有點像是靈魂出竅的經驗。」

「我能說什麼？我在奧運破了世界紀錄，在可能是撐竿跳選手的最大舞台，當我還是孩子時，最大夢想就是在奧運打破世界紀錄。」杜普蘭提斯提到，不但完成兒時夢想，且是在最瘋狂的觀眾面前，成為全場焦點，如此體驗前所未有。

杜普蘭提斯挑戰世界紀錄時，連對手都一起拍手，和全場見證特別時刻。杜普蘭提斯也是全場唯一跳過6公尺的選手，美國肯德里克斯（Sam Kendricks）以5公尺95摘銀，希臘卡拉利斯（Emmanouil Karalis）以5公尺90鍍銅。