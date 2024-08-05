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巴奧／烏克蘭女子跳高「穿金戴銅」馬胡奇克輕鬆取勝

中央社／巴黎4日綜合外電報導
烏克蘭「跳高女神」馬胡奇克。（美聯社）
烏克蘭「跳高女神」馬胡奇克。（美聯社）

烏克蘭女子跳高選手4日在巴黎奧運穿金戴銅，「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）輕鬆兌現奪金承諾，銅牌也落在同胞身上。馬胡奇克不僅寫下世界紀錄，如今也成了世錦賽冠軍與奧運金牌得主。

綜合法新社與路透報導，馬胡奇克4日以2公尺的高度拿下奧運女子跳高金牌，澳洲選手奧利斯拉格斯（Nicola Olyslagers）因嘗試相同高度的次數較多，獲得銀牌。

馬胡奇克在力拚2公尺04失敗後，與奧利斯拉格斯都未能跳過2公尺02，最後靠著第1次挑戰2公尺就成功，微笑著收下金牌。

澳洲選手派特森（Eleanor Patterson）與另一位烏克蘭選手吉拉成柯（Iryna Gerashchenko）則是以1公尺95並列銅牌。

比賽結束後，吉拉成柯用雙臂擁抱著同胞馬胡奇克，兩人肩上披著烏克蘭國旗，繞著體育場慢跑。

馬胡奇克4日塗上代表烏克蘭國旗顏色的藍、黃色眼線出賽，不過她4日的表現，遠不如上個月在巴黎舉行的鑽石聯賽。

馬胡奇克當時是跳出2公尺10的世界紀錄。原先的世界紀錄是由保加利亞女將柯斯塔狄諾娃（Stefanka Kostadinova）所保持，她在1987年於羅馬跳過2公尺09，這也是田徑界保持最久的世界紀錄之一。

不過馬胡奇克4日在奧運的表現足以獲得金牌，這也是她豐富獲獎紀錄上唯一缺少的獎牌。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，馬胡奇克逃離位於第聶伯羅（Dnipro）的家，在戰火肆虐下，她不得不搭了6天的車前往貝爾格勒（Belgrad）進行訓練與比賽。這段時間她一直保持競技水準，並在打破世界紀錄幾週之後，又拿下奧運金牌。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X上表示：「我們非常自豪！也很感謝她取得好成績。烏克蘭人知道如何變得強大，如何贏得勝利。」

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