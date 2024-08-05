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巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

巴奧／游泳2金3銀7銅 中官媒：回擊美抹黑 潘展樂：不滿意的是別人

中國新聞組／北京5日電
巴黎奧運游泳項目男子4x100米混合泳接力，中國隊以3分27秒46奪得金牌。圖為中國隊潘展樂(中)在奪冠後振臂歡呼。（新華社）
巴黎奧運游泳項目男子4x100米混合泳接力，中國隊以3分27秒46奪得金牌。圖為中國隊潘展樂(中)在奪冠後振臂歡呼。（新華社）

巴黎奧運游泳項目結束所有賽程，中國游泳隊收穫2金3銀7銅共12枚獎牌，獎牌數及獲獎牌人數雙創歷史新高，甚至首次奪下男子4×100米混合泳接力奧運金牌，打破美國隊在該項目40年的壟斷。歷經頻繁藥檢及國外媒體巨大的輿論壓力，中國游泳隊此次仍取得佳績，中國官媒點名稱，這是對美國以不光彩手段抹黑和汙蔑中國最有力的回擊。

據人民日報報導，中國游泳隊在巴黎奧運會收穫2金3銀7銅共12枚獎牌，單屆獲得獎牌總數超過2012年倫敦奧運的10枚，為參賽歷史上最多。游泳賽場共誕生4項新的世界紀錄，其中之一由中國隊選手潘展樂在男子100米自由泳決賽中創造（46秒40）。潘展樂獨得2金最為耀眼，張雨霏6枚獎牌最多。

中國游泳隊在9個比賽日中，僅第4比賽日未能拿到獎牌，前4個比賽日在頻繁藥檢及國外媒體的質疑聲中，中國隊整體狀態較差，但到了第5個比賽日，潘展樂在男子100米自由泳決賽中打破世界紀錄，以領先亞軍1.08秒成績奪冠，一句「我把美國人都拿下了」，讓中國隊一掃陰霾。

北京時間8月5日，中國隊在巴黎奧運會游泳男子4×100米混合泳接力決賽中奪冠，打破美國隊在該項目長達40年壟斷。最後一棒的潘展樂接棒時從第三位強勢反超，以第四棒100米成績45秒92收穫了自己最棒的金牌生日禮物。

賽後，潘展樂再出金句：「冠軍是我們了，不滿意的應該是別人，不會是我們。」；覃海洋也說，「這是我們打的最漂亮的一仗」，「我們這個組合就是為了打破美國隊對這個項目的壟斷，我們做到了！」

北京日報報導，本屆奧運中，中國游泳隊克服了包括頻繁藥檢、泳池過淺、多人染病等諸多困難，頂著國外媒體巨大的輿論壓力，最終取得如此不凡成績，「這是對國外質疑最有力的回擊」。網民們也紛紛祝賀：「中國隊奪冠，牛逼！」、「堂堂正正的中國隊！乾乾凈凈的獎牌！」

環球時報發表社評指出，中國運動員相繼在游泳、網球等過去相當程度被西方「包攬」的項目中奪金，折射出中國綜合國力的增長，也意味著奪金不再只是發達國家的「專屬話題」，「全球南方」國家躋身國際頂尖行列。

而面對中國選手的優秀表現甚至超越，西方一些人士大為「破防」，表現出了偏狹的一面。美國成為世界唯一的超級大國，有著許多使用不光彩手段的歷史。現在這些行徑也蔓延到了體育領域，美方對中國游泳隊的抹黑和汙蔑，體現的是同樣狹隘的認知。今天，中國運動員登上奧運冠軍領獎台，是中國人參與世界範圍內競技的結果。西方理應承認並尊重競爭對手的進步。

另據人民日報，中國體育代表團秘書長張新表示，截至目前，中國體育代表團已有106個小項完賽，占全部參賽小項45%，獲16金12銀9銅共37枚獎牌，代表團整體表現符合賽前預期。

巴黎奧運游泳項目男子4x100米混合泳接力，中國隊以3分27秒46奪得金牌。圖為...
巴黎奧運游泳項目男子4x100米混合泳接力，中國隊以3分27秒46奪得金牌。圖為中國隊選手徐嘉余、覃海洋、孫佳俊、潘展樂（從左至右）在頒獎儀式後。（新華社）

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