巴奧╱高低槓 女將內穆爾 非洲史上體操首金

阿爾及利亞選手內穆爾(見圖)一鳴驚人摘下高低槓金牌，在現場觀戰的拜爾絲也起立為她鼓掌。(路透)

巴黎奧運 女子高低槓項目，阿爾及利亞選手內穆爾(Kaylia Nemour)一鳴驚人奪下金牌，成為史上第一位贏得奧運獎牌的非洲體操選手；中國選手邱祺緣(Qiu Qiyuan)與美國選手李蘇妮(Suni Lee)摘下銀牌與銅牌。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，年僅17歲的內穆爾在女子高低槓決賽，以總分15.700分奪金，成為非洲史上第一位贏得奧運獎牌的體操選手。

內穆爾在奪牌後喜極而泣，在現場觀戰的美國體操女王拜爾絲 (Simone Biles)也起立為她鼓掌。

報導指出，內穆爾是土生土長的法國人，也是法國體操界備受矚目的新秀，不過2021年膝蓋受傷動刀休息近一年後，獲得私人醫生認定可以出場比賽，但法國國家隊醫師不願放行，於是內穆爾決定轉籍至父親的出生地阿爾及利亞，不過受到法國體操協會阻攔，直到2023年7月壓線參加非洲體操錦標賽，取得奧運參賽資格，如今一舉奪下金牌，肯定讓法國國家隊扼腕。

中國選手邱祺緣表現相當出色，取得15.500高分，不料隨後被內穆爾以0.2分些微差距逆轉，與金牌失之交臂，拿下銀牌。

最後出場的美國選手李蘇妮則以總分14.800，為美國拿下一面銅牌，成為第一位在女子高低槓項目贏得兩枚奧運獎牌的美國選手，賽後李蘇妮表示：「在我必須觀看面前每位選手表現後，變得更困難，肯定會給我帶來壓力。」

苗族裔的李蘇妮2021年東京奧運 贏得女子全能體操金牌後，被診斷罹患腎臟疾病，沉寂一年多，重返巴黎奧運參賽，拿下女團體金牌、個人全能銅牌加上高低槓銅牌，累計運動生涯已取得六面奧運獎牌，實屬難能可貴。