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巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

巴奧╱兩岸發光 麟洋配摘中華首金 中國男泳4X100四式接力逆轉壓美國

特派記者藍宗標、劉肇育／巴黎報導
中華台北「麟洋配」王齊麟（右）、李洋以跨屆12連勝在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，兩人高興地咬著金牌。(特派記者季相儒／巴黎攝影)
中華台北「麟洋配」王齊麟（右）、李洋以跨屆12連勝在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，兩人高興地咬著金牌。(特派記者季相儒／巴黎攝影)

巴黎奧運4日賽場上，男子羽球雙打與男子游泳4X100四式接力兩項比賽中，兩岸選手都有精彩發揮，力克強敵，斬獲金牌。

拍掉世界第一 奧運史上首對羽球男雙二連霸

中華台北羽球隊黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，4日在羽球男雙金牌戰頂住龐大壓力，面對世界排名第一的中國隊梁偉鏗、王昶，以21比17、18比21、21比19獲勝，不但為中華台北奪下本屆賽事第一金、史上第八金，更成為奧運史上首對完成羽球男雙二連霸的組合。

奧運羽球主場館拉夏貝爾體育館座無虛席，兩隊都有大批支持者進場，從頭到尾高分貝力挺自己人，情緒十分激昂；中華奧會會旗在場內四處飄揚，「麟洋加油」、「中華隊加油」、「台灣加油」聲浪不斷，「麟洋配」未讓台灣民眾失望，本屆奧運七戰全勝封王，而且締造跨屆12連勝紀錄，繼三年前東京奧運奪金後，以世界排名12的身分再度奧運登頂。

羽球男雙決賽由兩岸選手對陣，中華台北「麟洋配」擊敗世界排名第一的中國組合，奪得金...
羽球男雙決賽由兩岸選手對陣，中華台北「麟洋配」擊敗世界排名第一的中國組合，奪得金牌。(路透)
中華台北「麟洋配」王齊麟、李洋以跨屆12連勝在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，圖為兩人...
中華台北「麟洋配」王齊麟、李洋以跨屆12連勝在巴黎奧運羽球男雙衛冕成功，圖為兩人贏球後激動慶祝。(特派記者季相儒／巴黎攝影)

金牌戰結束那一刻，李洋、王齊麟超興奮，激動握拳為自己喝采，躺在場中釋放壓力，現場台灣球迷開心不已，還有不少人感動落淚，共同分享「麟洋配」的榮耀，場內所有觀眾都站起來為向兩隊球員致敬。

中國男泳最後一棒潘展樂追法趕美勇奪金

在游泳男子4×100公尺四式接力的比賽中，由徐嘉余、覃海洋、孫佳俊、潘展樂組成的中國隊擊敗美國、法國等歐美強隊，勇奪金牌，這也是中國游泳隊在本屆奧運的第二金。

中國隊第一棒徐嘉余仰式，與美國隊的梅菲(Ryan Murphy)十分接近，首隊交棒，其後第二棒覃海洋蛙式力保領先，但第三棒的孫佳俊蝶式游出51.19秒，落後法國及美國選手，中國隊跌至第三位。

游泳男子4×100公尺四式接力，中國隊最後一棒潘展樂(右)神勇發揮，力追法國和美...
游泳男子4×100公尺四式接力，中國隊最後一棒潘展樂(右)神勇發揮，力追法國和美國隊，奪得金牌。(新華社)
游泳男子4×100公尺四式接力，中國隊最後一棒潘展樂神勇發揮，力追法國和美國隊，...
游泳男子4×100公尺四式接力，中國隊最後一棒潘展樂神勇發揮，力追法國和美國隊，奪得金牌。(新華社)

中國隊最後一棒自由式由潘展樂上陣，這位中國飛魚奮力追回差距，轉身時升上第二名，潘展樂最後50米繼續爆發，結果以大半個身位的優勢，以3分27.46秒反壓美國及法國奪金。

本屆奧運會，中國游泳隊一共贏得了12枚獎牌，其中2金，3銀，7銅。在東京奧運會上，中國游泳隊一共贏得6枚獎牌，其中3金，2銀，1銅。

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