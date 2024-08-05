巴奧╱樊振東乒乓奪金 劉洋、鄒敬園吊出金銀

乒乓球男單決賽，中國選手樊振東4比1戰勝瑞典選手莫雷高德，奪得金牌。(新華社)

參加巴黎奧運 的中國代表隊4日收獲三金，除男子游泳4X100四式接力外，乒乓球男子單打和男子體操吊環也各收獲一枚金牌。

奧運乒乓球男子單打最後中國選手樊振東與瑞典 選手莫雷加德爭冠，樊振東以4：1獲勝，他也成為男乒第五位大滿貫得主，中國乒乓球男單實現奧運五連霸。

首局比賽，樊振東開局不利，最終7-11輸掉，大比分0-1落後； 次局樊振東中局對峙陷入僵局，但最終11-9拿下，大比分1-1扳平； 第三局樊振東一度由7-3領先被追到7-8，但末段穩住心態，以11-9拿下，大比分2-1領先；第四局樊振東乘勝追擊，以11-8拿下，大比分3-1領先；第五局，樊振東穩紮穩打，大比分4-1摘得金牌。

隨著樊振東巴黎奧運奪冠，他已獲得「超全滿貫」成就，是乒乓球史上第三人，比肩鄧亞萍和馬龍。所謂超級全滿貫包括：奧運、世乒賽、世界盃、中國全運會、中國全錦賽、WTT巡迴賽總決賽、亞運會、亞洲錦標賽以及亞洲盃。

2021年第一次參加奧運會的樊振東，在決賽上輸給馬龍，獲得單打亞軍和男團冠軍。

中國男乒上次無緣男單奧運冠軍是2004年，當時王皓輸給南韓柳承敏無緣奪冠。

體操男子吊環決賽中，中國選手劉洋獲得冠軍。(新華社)

吊環決賽兩位中國選手排在前兩個出場。鄒敬園開了個好頭，拿下15.233分的高分；隨後上場的劉洋拋開壓力，實現穩定輸出，拿下15.300分，劉洋衛冕成功，中國雙雄包攬冠亞軍。

賽後劉洋表示，東京奧運 會結束後，膝蓋做了手術，腰傷、肩傷也都經歷過，「該痛的地方都痛過了」。因為東京奧運奪冠他曾做出「扭頭殺」的動作，給體操界留下深刻印象。巴黎奧運時，國際裁判警告過劉洋，如果比賽中再做出扭頭動作會被扣分，他說「我用表情體現了。」