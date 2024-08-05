巴奧╱搶7大戰 約帥拍落小蠻牛 淚迎金滿貫

塞爾維亞名將約克維奇終於如願，在巴黎奧運男單摘金，獲勝後激動落淚。(路透)

生涯獨缺的奧運金牌，37歲的塞爾維亞名將約克維奇 (Novak Djokovic)4日終於如願，他在巴黎奧運 男單金牌戰的「搶7大戰」以7：6(7：3)、7：6(7：2)力退小他16歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 (Carlos Alcaraz)，五度叩關五環殿堂終於達成生涯「金滿貫」，讓他激動流下男兒淚。

約克維奇生涯握有24座大滿貫金盃，不但是現役也是史上第一人；2021年他連奪下澳網、法網和溫布頓金盃，帶著絕佳氣勢到東京，但四強賽落敗、銅牌戰也輸球，和奧運獎牌擦身而過。今年因義大利球王辛納(Jannik Sinner)退出奧運，世界排名第二的約克維奇成巴黎奧運頭號種子，他和第二種子阿爾卡拉斯也會師男單壓軸戰。

塞爾維亞名將約克維奇終於如願，在巴黎奧運男單摘金，獲勝後激動落淚。(路透)

兩人今年溫布頓決賽剛碰頭，由阿爾卡拉斯奪得金盃；相隔不到一個月再碰頭，首盤兩人全部保住發球局，約克維奇更是瓦解八個破發點危機，儘管自己第12局的第一個盤末點失手，仍在「搶7」以7：3先下一城。

第二盤戰況宛如首盤複製，兩人全部保發。再一次的「搶7」，約克維奇展現堅強的防守，轉守為攻下在2：2時打出連拿5分的關門攻勢，最終以7：2奪下2小時又50分鐘大戰勝利，迎接夢寐以求的奧運金牌。

約克維奇是網球1988年重回奧運後的最年長男單金牌戰選手，當天也成為年紀最大的網球金牌選手，加入「玉羅剎」葛拉芙(Steffi Graf)、美國傳奇阿格西(Andre Agassi)、「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)和美國女傳奇小威廉絲(Serena Williams)行列，成為史上第五位完成「金滿貫」選手。