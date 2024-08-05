巴奧╱美再添五金 獎牌榜領先 美國泳將1日2破世界紀錄

巴黎奧運游泳最後一天比賽，美國選手芬克打破男子1500公尺自由式世界紀錄。(美聯社)

巴黎奧運 4日舉辦最後一天游泳比賽，美國泳將打破兩項世界紀錄，分別是芬克(Bobby Finke)打破男子1500公尺自由式世界紀錄，而由美國女子泳隊在4x100公尺混合接力項目刷新美國隊五年前所創下的世界紀錄，以3分49.63秒的成績奪金。美國球王舍夫勒(Scottie Scheffler)4日以一桿之差擊敗勁敵，拿下個人首枚金牌。

另外，美國隊自行車替補選手福克納(Kristen Faulkner)4日以3小時59分23秒的成績奪得公路自行車女子大組賽冠軍，美國短跑明星萊爾斯(Noah Lyles)則在男子100公尺項目中跑出9秒79鍍金。

美國隊和中國隊的金牌目前以19面平手，但美國隊銀牌26面多於中國隊的15面，71面獎牌也比中國隊45面多，地主法國則以12面金牌，44面獎牌排名第三。

芬克1500米自由泳14分30秒67寫歷史

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，美國泳將芬克曾勇奪2020東京奧運的1500公尺和800公尺自由式兩面金牌，此次尋求衛冕的他在男子1500公尺自由式比賽中一路領先，以14分30秒67的成績打破中國泳將孫楊 在2012倫敦奧運創下的14分31秒02世界紀錄。

游泳女子4X100四式接力，美國隊打破世界紀錄奪金。(美聯社)

女泳4x100四式接力3分49秒63創新猷

美國女子泳隊則在4x100公尺混合接力項目，以3分49.63秒的成績奪金，不僅擊敗澳洲 隊和中國隊，同時改寫美國隊五年前締造的世界紀錄。

美高球王舍夫勒62桿笑納首金

在高爾夫球場，美國球王舍夫勒4日打出62桿，以一桿之差擊敗英國選手佛利特伍德(Tommy Fleetwood)，並以低於標準桿19桿的成績奪得個人首枚金牌。 排名世界第一的舍夫勒今年5月在肯塔基州落網，並被控襲警、危險駕駛等罪名，他主張以為警方要求他逆向開車而造成「誤會」；如今他走過司法陰霾並在運動場上奪金，讓他流下男兒淚。

公路自行車賽 福克納替補立大功

本屆奧運公路自行車女子大組賽共92名選手參賽，賽程增加至158公里，起訖點均在塞納河畔的特羅卡德羅廣場，線路難關集中在終點前狹窄蜿蜒的蒙馬特高地。

這場比賽直到最後關頭才分出勝負，美國隊替補選手福克納突然加速，從四人領騎集團中殺出，她與荷蘭名將福斯(Marianne Vos)、比利時車手科佩茨基(Lotte Kopecky)隨後幾乎同時在4小時0分21秒時衝線；經衝線照片比對顯示，福克納率先衝過終點線，以3小時59分23秒的成績奪金，福斯拿下銀牌，科佩茨基收下銅牌。

福克納成為40年來首位在自行車賽事中奪牌的美國騎士，她說：「幾年前，我做了大膽決定來追夢，現在實現了，這是世上最美妙的感覺。」

萊爾斯9秒79榮膺男子百米飛人

世界田徑錦標賽金牌得主、美國短跑明星萊爾斯則在男子100公尺項目跑出9秒79的佳績，勇奪金牌；這讓萊爾斯成為自從蓋特林(Justin Gatlin)於2004雅典奧運以來，首位在奧運100公尺項目中鍍金的美國選手。