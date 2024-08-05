巴奧╱快0.005秒 飛人萊爾斯9秒784百米摘金

男子百米決賽，成績太過接近美國選手萊爾斯(左)與牙買加選手湯普森都在等裁判的最後判決。(美聯社)

4日代表美國參加奧運百米短跑的選手萊爾斯(Noah Lyles)，站在終點，雙手抱頭，若有所思地看著計分牌，等著裁判判決。但自2020年東京奧運 以來，為了這一厘米或一毫秒差異所做的所有努力和辛苦，真的值得這些麻煩嗎？

終點30秒焦灼等待裁決

男子百米決賽，第七道的美國選手以0.005秒差距險勝第四道的牙買加選手湯普森。(美聯社)

經過30秒焦灼的等待，最後判定美國選手萊爾斯以0.005秒領先牙買加選手湯普森(Kishane Thompson)，奪下金牌；本次比賽的最終成績：萊爾斯9秒784，湯普森9秒789；萊爾斯成功拿下世界上跑得最快之人的頭銜，只是並沒有比其他人快很多。

新出爐的冠軍表示，他在前往巴黎參賽之前，他的物理治療師就告訴他，這會是一場很驚險的比賽。

「他說：『第一和第二之間會只差這麼一點，』」萊爾斯一邊說，一邊用拇指和食指比出兩隻指頭幾乎要碰在一起的距離，「我不敢相信他居然猜得那麼準。」

這樣說吧，人類平均眨眼需要0.1秒的時間，這是這場比賽第一名和第二名之間差距的20倍。

得知自己贏了 激動大喊

這場比賽差距之小，當選手們通過終點線時，「照片」一詞出現在萊爾斯、湯普森等五名選手的旁邊，而這場比賽總共也才八名選手；萊爾斯當時還走到湯普森旁跟他說：「我想這奧運是你的了。」

位在萊爾斯左邊第三個跑道上的湯普森卻沒那麼有信心；湯普森表示：「我當時心想，『哇，我甚至都無法確定，因為距離太近了』。」

當萊爾斯的名字出現在第一名的時候，他激動地扯下自己胸前的名牌，高舉向空中；隨後，他對著電視鏡頭高喊：「美國，我說過我可以的。」

前4名差距都小於0.03秒

這場比賽前四名選手間的差距，全都小於0.03秒；而前七名的差距則都在0.09秒內。美國選手克里(Fred Kerley)以9秒81拿下銅牌。

根據照片，克里的橙色鞋子率先跨越了終點線，但比賽看得是誰的胸口先通過終點線；而在這比賽中，是萊爾斯的胸口先抵達。