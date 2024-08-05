巴奧／羽球麟洋配完美句點 男雙衛冕留青史

最後一次參與奧運的李洋賽後蹲在場中親吻球場。(特派記者季相儒／攝影)

最後一次搭檔征戰奧運會，中華隊「麟洋配」王齊麟／李洋4日在巴黎奧運 男雙金牌戰，擊敗中國大陸組合梁偉鏗／王昶，成為奧運史上首對完成連霸的男雙組合，也為今年台北公開賽後將高掛球拍的李洋，畫下奧運生涯的完美句點。

2018年底開始合拍的王齊麟與李洋，在合拍的第3個月就攜手拿下西班牙名人賽冠軍，就此展開將台灣羽球 男雙組合推向世界之路。

「麟洋配」在東京奧運前，已經攜手拿下7座BWF巡迴賽冠軍，包括2021年初在泰國 連續包辦泰國公開賽、泰國名人賽兩座超級1000賽，以及BWF年終總決賽3座冠軍，但亮眼的表現並未讓「麟洋配」出現在同年東京奧運的男雙冠軍預測雷達中。

在麟洋配之前，中華隊男雙在奧運的最佳成績為2012年倫敦奧運方介民／李勝木闖進8強。王齊麟／李洋首次合拍參加奧運，在分組賽首戰吞敗後，緊接著拉出5連勝並爆冷摘冠，奪下中華民國在奧運史上的首面金牌。

東京奧運奪金後，「麟洋配」陷入近兩年的冠軍荒，讓他們再次消失在世界頂尖男雙之列，直到今年巴黎奧運前也僅拿下一座冠軍。帶著再一次的不被看好，最終又在巴黎拉出七連勝，成為史上首對完成奧運男雙衛冕的組合，將再一次被載入青史。

合拍最後一次奧運後，李洋將在世界羽球聯盟（BWF）年底在杭州舉行的年終賽後高掛球拍，將「麟洋配」生涯最後一次合拍身影，留給最支持他們的台灣球迷。

晉級巴黎奧運金牌戰後，李洋曾表示能與王齊麟攜手再次挺進奧運金牌戰內心相當感動，只有他們知道這一路有多麼艱難。正如兩人在球場上無論面對什麼狀況，依舊帶著台灣球迷的希望勇往直前。

最後一次打奧運的李洋，賽後也蹲在場中親吻球場，向球場好好道別，頒獎時兩人也一度紅了眼框。

李洋說：「我覺得剛剛在場上親吻球場那一刻，想跟奮鬥那麼久的球場好好的道別，感謝它給我所有、認識那麼多人、經歷多麼美好事情，當然過程中有多艱辛，我們不用去贅述，只有當事人知道就好，很感謝所有人可以看到我們美好那一面，陰暗面我們承擔就好。」

而王齊麟對於最後一次跟李洋搭檔出征奧運，並完成破紀錄的二連霸，他也感性的說：「這一路走來真的不容易，這三年起起伏伏，雖然在日本打得不錯，但後來打得浮浮沉沉，很開心大家一直信任我們，尤其是搭檔，雖然中間有很多爭吵，還是一起堅持走到這邊，一起登上頒獎台，非常謝謝搭檔、教練和在現場、在台灣螢幕後面為我們加油的人。」

儘管李洋在奧運後仍將會繼續參與台北羽球公開賽，但在談到下一步動向時，他也直言想要成為投入台灣羽球的推廣工作，「因為我要退役了，如果我有機會的話我想要成為推廣羽球的人，但不知道目前有沒有位置給我，給我一個機會，我是真的想要推廣台灣羽球。」