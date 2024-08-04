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巴奧／萊爾斯百米衝第1 美國時隔20年再奪男子百米金牌

中新社／巴黎4日電
美國名將萊爾斯跑了快0.005秒，成功奪金。（歐新社）
美國名將萊爾斯跑了快0.005秒，成功奪金。（歐新社）

備受關注的巴黎奧運男子百米「飛人大戰」4日晚在法蘭西體育場上演。美國名將萊爾斯(Noah Lyles)憑藉超強的後程衝刺能力，以9秒79奪冠，這一成績也是他個人最好成績。他的奪冠頗為驚險，僅比亞軍牙買加選手湯普森(Kishane Thompson)快0.005秒。 

1997年出生的萊爾斯在東京奧運周期嶄露頭角，但在上屆奧運上僅獲200米銅牌。他真正大放異彩是在巴黎奧運周期，去年世錦賽他包攬100米、200米和接力三金，成為繼牙買加「閃電」波特（Usain Bolt）後首位實現這一壯舉的運動員。 

萊爾斯對於奧運金牌虎視眈眈，但巴黎奧運男子百米競爭卻相當激烈。決賽槍響後，八名選手起跑反應用時接近，前程湯普森略微領先，但衝刺關頭萊爾斯迎頭趕上，與湯普森幾乎同時衝過終點。經過官方確認，兩人成績均為9秒79，但萊爾斯千分秒用時更少，僅以0.005秒領先，摘得他夢寐以求的百米奧運金牌。

9秒79是萊爾斯職業生涯百米最佳戰績，這也是自2004年雅典奧運後，美國隊時隔20年再次獲得奧運男子百米金牌。

萊爾斯賽後表示，他的職業生涯起起落落，東京奧運時他對自己的表現並不滿意。「從那之後，我調整了自己，更加努力地訓練，透過點滴積累才獲得了今天的勝利。」

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