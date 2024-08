巴黎奧運 4日下午游泳賽事登場,瑞典 選手莎拉·舍斯特倫(Sarah Sjöström)在女子50公尺自由式決賽奪下她本屆賽事的第二面金牌,制霸50公尺與100公尺自由式。

30歲的舍斯特倫是第五度叩關奧運,她在50公尺賽事創23.71秒成績,只差她在去年日本 福岡世錦賽創下地23.61秒世界紀錄一點點。

澳洲 選手梅格·哈里斯(Meg Harris)以23.97的成績獲得銀牌,中國選手張雨霏以24.20的成績獲得銅牌。

Sarah Sjöström continues her STELLAR #ParisOlympics. 🔥

Another gold and another Olympic record in the 50m free!



📺 NBC and Peacock pic.twitter.com/7fCXiIP2ag