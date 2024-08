巴奧高球／走過襲警被捕陰霾 舍夫勒奪金流下男兒淚

美國球王舍夫勒(Scottie Scheffler)4日在巴黎奧運 打出62桿,一桿之差擊敗英國選手佛利特伍德(Tommy Fleetwood),以低於標準桿19桿的成績奪得個人首枚金牌,為美國隊贏得巴黎奧運的第15金。

The moment Scottie Scheffler became an OLYMPIC GOLD MEDALIST. 🇺🇸🙌



📺 Golf Channel and Peacock pic.twitter.com/gMVfc7erux