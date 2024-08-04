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巴奧高球／走過襲警被捕陰霾 舍夫勒奪金流下男兒淚

世界新聞網王若馨／即時報導
美國高爾夫球王舍夫勒奪得個人首枚金牌，領獎時落下男兒淚。(歐新社)
美國高爾夫球王舍夫勒奪得個人首枚金牌，領獎時落下男兒淚。(歐新社)

美國球王舍夫勒(Scottie Scheffler)4日在巴黎奧運打出62桿，一桿之差擊敗英國選手佛利特伍德(Tommy Fleetwood)，以低於標準桿19桿的成績奪得個人首枚金牌，為美國隊贏得巴黎奧運的第15金。

這是薛夫勒本賽季的第七場勝利。

排名世界第一的舍夫勒5月在肯塔基州路易斯維爾(Louisville)被捕，並被控以襲警、危險駕駛等罪名，騷動一時；舍夫勒發表聲明稱此事是一大「誤會」，他以為警方要求他逆向開車。

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巴黎奧運 肯塔基州

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