巴奧／鄭欽文擊敗克羅埃西亞強手 為中國拿下網球女單首金

8月3日，在巴黎奧運網球女子單打比賽中，中國選手鄭欽文2-0勝克羅埃西亞選手薇基克，獲得金牌。圖為鄭欽文在比賽中。(中新社)

8月3日，中國年僅21歲的小將在巴黎奧運 網球女單決賽中，以2：0戰勝克羅埃西亞強手薇基克(Donna Vekic)，為中國網球贏得了歷史性的金牌。

「未來無法預測，過去不可改變，當下正好追夢。」鄭欽文曾把這句話放在自己的社交媒體個人主頁上。

就在三天前，同樣是在這個她奪冠的紅土場，鄭欽文戰勝世界排名第一的波蘭名將斯威雅蒂(Iga Swiatek)，晉級巴黎奧運網球女單決賽。這是她首次參加奧運，成為首位晉級奧運網球女單決賽的中國球員。

「我一直都想為中國奪得奧運獎牌，東京奧運舉辦時我就有了這樣的期待」。而「當下正好追夢」，對於鄭欽文而言，一切還遠遠不夠，她說，「比賽還沒有結束，雖然我已經突破了，但不想在這裡停下，我可以保證的是，我一定會在決賽拚到最後一刻」。

中新社報導，鄭欽文的「拚勁」一直都是她進步的紮實註腳。網壇前輩、她的湖北老鄉李娜給了少年時代的鄭欽文最初的網球夢，「她讓我看到，一名亞洲球員、中國球員也可以贏得大滿貫。在她之前，你會覺得那個舞台遙不可及」。

對於夢想的執著由此開始促動鄭欽文超出常人的全力以赴。2020年，她在ITF國際網球聯合會科爾德農斯巡迴賽奪得首個成人賽冠軍；2022年，她在法國網球公開賽上成為繼鄭潔、李娜和張帥 之後第四位闖入到法網16強的中國「金花」，並斬獲WTA年度最佳新人獎。

進入2023年，鄭欽文更有驚人的進步。她在多個國際賽事中取得佳績，包括在WTA250巴勒莫站奪得職業生涯巡迴賽首冠、在美網首次打入大滿貫八強、在杭州亞運 會摘得女單金牌並收穫巴黎奧運參賽資格等。

在巴黎，不僅是鏖戰戰勝斯威雅蒂，在此之前兩輪比賽中的一次次破逆境而出，都已經展現出這位年輕選手所具備的充沛的內心能量。

8月3日，面對此次在巴黎的最後一戰，鄭欽文對勝利的強烈渴望以異常專注、平靜的比賽狀態呈現。比賽中，鄭欽文不僅較完美地展現出自己應有的技術水平，更重要的是，她在對每一個球的處理上都顯得非常頑強並有耐心。6：2、6：3，連下兩盤，鄭欽文以總比分2：0戰勝對手，夢幻般地在自己的首次奧運征途便成功問鼎巴黎奧運網球女單冠軍。

鄭欽文直言，「對我而言，奧運比大滿貫更重要」。