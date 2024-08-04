巴奧／乒乓女單決賽「中國內戰」 陳夢戰勝孫穎莎衛冕冠軍

中國選手陳夢8月3日在巴黎奧運會乒乓球女子單打比賽中，以4-2戰勝隊友孫穎莎，獲得金牌。圖為陳夢(右)與孫穎莎賽後擁抱。(中新社)

巴黎奧運 乒乓球女單決賽3日上演，經過六局苦戰，中國隊的陳夢4：2戰勝隊友孫穎莎，衛冕冠軍。揮拳慶祝後，陳夢第一時間擁抱了孫穎莎，對她耳語了幾句，兩人都笑了。

頒獎儀式上，陳夢站上冠軍領獎台，親吻了金牌；孫穎莎也舉起銀牌，與陳夢合影。「這場決賽沒有失敗者。我們再一次為中國代表團拿到了金、銀牌。」陳夢說。

的確，這是中國選手第十次奪得奧運乒乓球女單冠軍，自1988年漢城(首爾)奧運乒乓球「入奧」以來，這枚金牌從未旁落。

上屆東京奧運 ，也是她倆打進決賽，最終陳夢勝出。時隔三年，知根知底的姐倆再度巔峰對決。

新華社報導，這是一場精采的對決。比賽開始，孫穎莎率先進入狀態，11：4贏下首局。次局，陳夢11：7扳平。第三局，兩人頻繁進入多拍僵持，孫穎莎失誤較多，陳夢11：4反超。第四局，孫穎莎在10：5領先時被追至10：9，請求暫停後，她以11：9獲勝，兩人再度2：2戰平。第五局，比分交替領先，戰至9：9時，陳夢抓住機會連得兩分，大比分3：2領先。關鍵的第六局，陳夢在9：6領先時請求暫停，之後她連拿兩分，以11：6最終取勝。

「我們發揮得都不錯，但夢姐比我想象中更堅定，她一直沒有動搖。」孫穎莎復盤說，「我自己在第五局後程心態有些繃不住，也有點著急，沒有堅持到最後」。

賽後在混合採訪區，陳夢潸然淚下。「非常驚喜，感覺自己創造了不可能。賽前，我想過這場比賽是下風，沒想過能贏。」陳夢說，「這兩年，我跟莎莎比賽輸得多，她現在的技術風格愈來愈先進，人也愈來愈成熟。」

這些年，陳夢經歷過低谷，也站上過巔峰。30歲，成為年齡最大的奧運乒乓球女單冠軍，她認為自己勝在心態：「我在場上只想打好每一分，珍惜每一分，因為對我來說，奧運不會再有下一次。」

在混採區，記者問孫穎莎：「夢姐擁抱你時，跟你說了什麼？」「她讓我繼續努力再來。」孫穎莎說，「我覺得老天是公平的，不想讓我覺得自己已經強大，而是要讓我再去積累和沉澱。」