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巴奧／女子百米聖露西亞爆冷奪金 為國首摘奧運獎牌 美包銀銅

編譯俞仲慈／綜合報導
巴黎奧運女子100公尺短跑項目，聖露西亞的阿爾弗雷德(中)摘金，為該國拿到首面奧運獎牌，被譽為奧運女飛人，美國隊則包辦銀、銅牌。右為理查森。(歐新社)
巴黎奧運女子100公尺短跑項目，聖露西亞的阿爾弗雷德(中)摘金，為該國拿到首面奧運獎牌，被譽為奧運女飛人，美國隊則包辦銀、銅牌。右為理查森。(歐新社)

巴黎奧運女子100公尺短跑項目，加勒比海島國聖露西亞(St. Lucia)的阿爾弗雷德(Julien Alfred)摘金為國爭光，也為該國拿到首枚奧運獎牌，被譽為奧運女飛人，至於美國隊則包辦銀、銅牌。

女子100公尺決賽時，來自聖露西亞的阿爾弗雷德一如既往穩健起跑，在大雨沖刷過後的濕漉賽道上全力衝刺，最後以10.72秒成績奪冠，成為「地球上最快的女人」，拿下聖露西亞史上首枚奧運獎牌。

至於24歲美國選手理查森(Sha'Carri Richardson)在去年的世界田徑錦標賽，以10.65秒成績，成為女子百公尺短跑世界紀錄保持人，原本被視為奪冠熱門選手，不料半決賽成績不敵阿爾弗雷德，決賽時僅跑出10.87秒，與美國隊友傑佛遜(Melissa Jefferson)10.92秒成績，分別拿下銀牌與銅牌。

首次參加奧運比賽的阿爾弗雷德以0.15秒優勢擊退理查森，是2008年以來奧運百短跑項目最大差距，表現非常優異，根據報導，2013年阿爾弗雷德在父親去世後，年僅十幾歲時就獨自移居牙買加接受訓練，立志成為一名短跑運動員。

賽後阿爾弗雷德受訪提及已故父親，仍忍不住潸然淚下表示：「他始終相信我辦得到，可惜他無法在我運動生涯最高榮譽看到我的表現。」

她說，「在成長過程中，因為家裡窮，我曾經赤腳跑步，甚至只穿著校服參加賽跑」，她希望3日的勝利能夠改善家鄉的田徑運動，「我們幾乎沒有合適的場地，」她說，「希望這枚金牌能幫助年輕人，幫助聖露西亞建造一座新體育場」。

在本屆奪金失利的理查森坦承：「在這項運動中，我還是個小孩，我還有很多需要學習和成長的地方。」2021年理查森因憂鬱症吸食大麻，錯失東京奧運參賽機會。

另外被譽為有史以來最偉大短跑女王、多次打破百公尺10.70秒大關、37歲的牙買加選手弗雷澤-普賴斯(Shelly-Ann Fraser-Pryce)在女子百公尺半決賽舉行前，突然宣布退出比賽，兩屆奧運金牌得主弗雷澤-普賴斯是第五次參加奧運，退賽原因至今不明。

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