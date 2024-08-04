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巴奧／「小蟲」羅德曼女兒攻入致勝球 助美國進女足4強

中央社／巴黎3日電
NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼的女兒(右)在加時賽踢進致勝球。（路透）
NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼的女兒(右)在加時賽踢進致勝球。（路透）

巴黎奧運女足4強全部出爐，德國隊在門將柏格（Ann-Katrin Berger）精采表現下，最後在PK戰中踢走了衛冕軍加拿大；美國、西班牙、巴西也分別擊敗對手，晉級4強。

法新社報導，德國隊與加拿大在馬賽（Marseille）進行的這場8強戰，雙方在正規時間與加時賽都是掛零，最後的PK大戰是由德國隊以4比2獲勝。值得一提的是德國門將柏格不但成功守下2球，自己還操刀踢進致勝PK，曾獲里約奧運金牌的德國隊，接下來將對上美國。

加拿大隊3年前拿下東京奧運金牌，但這次她們在小組賽中被扣了6分積分，能進入8強戰已經是一項了不起的成就。

加拿大隊因為一名工作人員在分組賽首戰前夕以無人機刺探紐西蘭隊訓練情況，國際足球總會（FIFA）除扣分外還另罰款20萬瑞士法郎（約新台幣773萬元），總教練普利斯特曼（Bev Priestman）禁賽1年，全隊是由助理教練領軍。

加拿大隊針對扣分向體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）上訴失敗，但最後以3戰全勝艱苦晉級8強。

同樣晉級4強的美國隊是以1比0擊敗日本，美國隊羅德曼（Trinity Rodman）在加時賽上半結束前攻入了這場比賽雙方唯一的進球。值得一提的是，踢入驚人致勝球的羅德曼即是前NBA知名球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）的女兒。

勇奪世界盃冠軍的西班牙女足隊是在里昂（Lyon）出戰哥倫比亞，雙方2比2踢成平手後，西班牙在PK戰中是以4比2獲勝，金球獎得主邦馬特（Aitana Bonmati）在PK中踢入了決定性一球，也帶領全隊闖入4強戰。

西班牙將面對來自南美勁旅巴西的挑戰，巴西是在有女球王之稱的隊長馬塔（Marta da Silva）未能出賽的情況下，在南特（Nantes）以1比0擊敗地主法國隊晉級。

德國女足擊退衛冕軍加拿大。（路透）
德國女足擊退衛冕軍加拿大。（路透）

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