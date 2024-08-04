巴奧／澳洲女將改寫歷史 連2屆包了仰式雙金

馬凱恩衛冕雙金創造歷史。 ( 美聯社 )

澳洲 游泳好手馬凱恩（Kaylee McKeown）鞏固她身為頂尖傑出奧運游泳選手的地位，在巴黎奧運 女子200公尺仰式奪金，成為首位連兩屆奧運囊括100、200公尺仰式雙料金牌的女子選手。

綜合媒體報導，23歲的馬凱恩以創奧運紀錄的2分03秒73佳績，擊敗美國選手史密斯（Regan Smith，2分4秒26）與加拿大對手馬塞（Kylie Masse，2分5秒57），完成罕見的衛冕成就。

她也贏得女子100公尺仰式金牌，追平她在東京奧運 達成的成就，馬凱恩在兩屆奧運所向披靡，在4項個人項目連奪4面金牌。

沒有任何一位澳洲男子或女子游泳選手，曾在連續兩屆奧運摘下100與200公尺仰式金牌。

澳洲游泳好手馬凱恩改寫歷史。 (新華社)

馬凱恩在巴黎被問到是否想過達成這項成就時，她說：「根本想都沒想過。在成長過程中，我一直把我的姐姐（泰勒，Taylor）與希包姆（Emily Seebohm）當成偶像，看著她們在游泳運動中的表現。」

馬凱恩的姊姊泰勒是蛙式與接力游泳選手，曾在里約奧運奪下銀牌。希包姆是3面奧運接力金牌得主與5面世界錦標賽金牌選手。

她表示：「然後也跟著麥肯伊（Emma McKeon）一起訓練，她是游泳運動中最傑出的選手之一，並且跟莫莉（Mollie O'Callaghan，歐凱勒根名）做朋友。」

「老實說，我已別無所求，有這種動力且看著那些女孩發光發熱，不只是澳洲女孩，今年整個女子運動界的表現都令人讚嘆。」

馬凱恩又說：「能成為其中一份子真的太棒了。」

路透報導，自1968年奧運納入女子200公尺仰式項目以來，奧運女子仰式出現一系列優異的游泳選手，包括匈牙利好手艾蓋爾賽吉（KrisztinaEgerszegi）與美國選手佛蘭克林（Missy Franklin），但她們直到現在都未曾「連霸雙金」。

馬凱恩是第2位達成此壯舉的選手，也是50多年來的第一人，而前一位是有「勞斯萊斯」（RollsRoyce）之稱的東德名將馬蒂斯（Roland Matthes），他在1968年與1972年兩屆奧運連霸雙料金牌。