我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿拖延以哈停火談判 傳拜登飆罵內唐亞胡「別再耍我」

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

巴奧／澳洲女將改寫歷史 連2屆包了仰式雙金

體育新聞組／綜合報導
馬凱恩衛冕雙金創造歷史。 ( 美聯社 )
馬凱恩衛冕雙金創造歷史。 ( 美聯社 )

澳洲游泳好手馬凱恩（Kaylee McKeown）鞏固她身為頂尖傑出奧運游泳選手的地位，在巴黎奧運女子200公尺仰式奪金，成為首位連兩屆奧運囊括100、200公尺仰式雙料金牌的女子選手。

綜合媒體報導，23歲的馬凱恩以創奧運紀錄的2分03秒73佳績，擊敗美國選手史密斯（Regan Smith，2分4秒26）與加拿大對手馬塞（Kylie Masse，2分5秒57），完成罕見的衛冕成就。

她也贏得女子100公尺仰式金牌，追平她在東京奧運達成的成就，馬凱恩在兩屆奧運所向披靡，在4項個人項目連奪4面金牌。

沒有任何一位澳洲男子或女子游泳選手，曾在連續兩屆奧運摘下100與200公尺仰式金牌。

澳洲游泳好手馬凱恩改寫歷史。 (新華社)
澳洲游泳好手馬凱恩改寫歷史。 (新華社)

馬凱恩在巴黎被問到是否想過達成這項成就時，她說：「根本想都沒想過。在成長過程中，我一直把我的姐姐（泰勒，Taylor）與希包姆（Emily Seebohm）當成偶像，看著她們在游泳運動中的表現。」

馬凱恩的姊姊泰勒是蛙式與接力游泳選手，曾在里約奧運奪下銀牌。希包姆是3面奧運接力金牌得主與5面世界錦標賽金牌選手。

她表示：「然後也跟著麥肯伊（Emma McKeon）一起訓練，她是游泳運動中最傑出的選手之一，並且跟莫莉（Mollie O'Callaghan，歐凱勒根名）做朋友。」

「老實說，我已別無所求，有這種動力且看著那些女孩發光發熱，不只是澳洲女孩，今年整個女子運動界的表現都令人讚嘆。」

馬凱恩又說：「能成為其中一份子真的太棒了。」

路透報導，自1968年奧運納入女子200公尺仰式項目以來，奧運女子仰式出現一系列優異的游泳選手，包括匈牙利好手艾蓋爾賽吉（KrisztinaEgerszegi）與美國選手佛蘭克林（Missy Franklin），但她們直到現在都未曾「連霸雙金」。

馬凱恩是第2位達成此壯舉的選手，也是50多年來的第一人，而前一位是有「勞斯萊斯」（RollsRoyce）之稱的東德名將馬蒂斯（Roland Matthes），他在1968年與1972年兩屆奧運連霸雙料金牌。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 澳洲 東京奧運

上一則

巴奧／三秒未射釀慘案 南韓冷酷女將意外出局

下一則

巴奧／1杯可樂6歐 1件T恤30歐 奧運園區什麼都貴

延伸閱讀

巴奧／麟洋配被質疑只贏奧運「為了獎金」李洋不忍回擊

巴奧／麟洋配被質疑只贏奧運「為了獎金」李洋不忍回擊
巴奧／再戰2028？拜爾絲：永不說不 但到時我真的老了

巴奧／再戰2028？拜爾絲：永不說不 但到時我真的老了
巴奧花泳賽在即 南加劉嫣然準備衝刺

巴奧花泳賽在即 南加劉嫣然準備衝刺
巴奧／除了金銀還有鑽石 奧運場上的求婚名場面真不少

巴奧／除了金銀還有鑽石 奧運場上的求婚名場面真不少
巴奧鉛球／美名將克勞什再奪金 締造奧運三連霸紀錄

巴奧鉛球／美名將克勞什再奪金 締造奧運三連霸紀錄
巴奧網球／鄭欽文擊敗克羅埃西亞 奪中國首枚奧運女網金牌

巴奧網球／鄭欽文擊敗克羅埃西亞 奪中國首枚奧運女網金牌

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金
川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說