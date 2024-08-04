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巴奧／射箭奪牌中斷 雷千瑩渾身傷想休息

奧運採訪團／巴黎4日電
中華射箭隊雷千瑩在女單16強賽對決南韓全勛英，經過5局對決以4比6落敗。(特派記者季相儒／攝影)
中華射箭隊雷千瑩在女單16強賽對決南韓全勛英，經過5局對決以4比6落敗。(特派記者季相儒／攝影)

中華射箭隊「雷母」雷千瑩昨在女單16強賽對決南韓好手全勛英，激戰5局以4比6落敗，在巴黎奧運賽事落幕，未獲任何獎牌，中斷連續兩屆奪牌紀錄；雷千瑩生涯第4次奧運畫下句點，賽後談到未來動向，笑說：「搞不好會用另種身分再相見。」

中華隊在2016年里約奧運奪下女子團體銅牌，雷千瑩是成員之一，3年前東京奧運搶下男子團體銀牌，湯智鈞也在其中，本屆奧運6席滿額門票，湯智鈞、戴宇軒、林子翔、雷千瑩、邱意晴、李彩綺在個人和團體賽都失利。

雷千瑩從2012年倫敦奧運起，歷經4屆奧運從22歲拚到34歲，是否再拚後年名古屋亞運、甚至4年後洛杉磯奧運，強調會再看看自己的狀況，預計要休息了。她說：「有遺憾也有進步，會再思考如何走下一步， 我也想要年輕20歲。」

雷千瑩表示，年紀已不小，這次備戰很辛苦，韌帶和肌腱都有撕裂傷，左手肘韌帶注射治療，一直訓練都未休息，每天吃止痛藥比賽不太正常。

連續兩天在混合團體、女單16強緊咬南韓隊仍遭淘汰，雷千瑩說：「好幾次差一點，他們就是可以贏一點點，代表我們和他們之間有落差。」

中華隊整體成績不如預期，雷千瑩表示，這次算是個人調整較好的一屆，但整體成績有落差，全隊都很努力，大家回去再加油，為往後比賽爭取更好的成績。

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