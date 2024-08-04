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巴奧／連三屆羽球男單止步八強 周天成遺憾

特派記者劉肇育／巴黎4日
台灣羽球一哥周天成一比二敗給印度小將，連續三屆奧運止步於八強。(特派記者季相儒／攝影)
台灣羽球一哥周天成一比二敗給印度小將，連續三屆奧運止步於八強。(特派記者季相儒／攝影)

第三度站上奧運舞台，34歲的台灣羽球一哥周天成昨天再度肩負著台灣男單的夢想登場，在8強賽面對印度新星拉克什亞．森，周天成在首局雖然還一度與對手拉鋸，但最終仍是以21比19、15比21、12比21遭逆轉，連續3屆奧運會都止步於8強。他賽後也哽咽表示，未能完成台灣男單的夢想感到相當遺憾。

身為今年巴黎奧運羽球男單年紀最大的參賽選手，周天成今年再戰奧運，對手與過去兩屆相比幾乎已經換了一整輪，從預賽開始周天成的對手都小他超過6歲，尤其是16強與8強賽對手日本奈良岡功大、拉克什亞．森，更是小了周天成近一輪。

昨天面對22歲的拉克什亞．森，周天成在首局還靠著經驗與對手拉鋸，不過第2局拉克什亞．森憑藉速度優勢頻頻在網前對周天成施壓，最終也成功逆轉戰局，搶下4強門票，周天成則是再度止步8強。

周天成成功抗癌重回球場的故事激勵人心，但賽後他在談到未能幫助台灣男單球員奪牌時，卻是一度哽咽，「站上奧運舞台是台灣所有男單選手的夢想和目標，我很想要幫助大家完成這個夢想，所以真的很遺憾。還沒達成目標，就是再加油吧。」

周天成也不忘記感謝一路支持他的人，尤其是合作多年的物理治療師「高姐」高敏珊，稱她是最好後盾，「她不管是什麼事情都很照顧我，場上、場下最累的都是她，無時無刻都是我最好的後盾，她真的辛苦了」。

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