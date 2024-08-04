巴奧／女子拳擊銅牌保底 陳念琴：我要的是金牌

陳念琴（左）4日在巴黎奧運女子66公斤級8強賽遭遇去年世錦賽銅牌得主哈米多娃 (右)，最終以5：0拿下勝利晉級4強賽，將是銅牌保底。(記者季相儒／攝影)

「抗癌女拳王」陳念琴昨天在巴黎奧運女子66公斤級，歷經3回合苦戰，靠著最後一回合火力全開擺脫對手糾纏，最終以5比0擊敗烏茲別克的卡米多娃（Navbakhor Khamidova），完勝晉級4強後也提前保底銅牌。在吳詩儀拿下拳擊女子60公斤級銅牌後，代表中華拳擊代表隊本屆至少有兩面獎牌入袋，改寫隊史奧運新猷。

陳念琴上屆東京奧運 8強止步淚灑會場，賽後親吻地板，令人印象深刻。今年重整旗鼓，8強賽的前2回合和對手卡米多娃戰成平手，最終回合陳念琴主動強勢進攻，終於獲得5名裁判青睞勝出。賽後陳念琴激動地說：「我要的是金牌。」

陳念琴在上屆東京奧運止步8強留下遺憾，昨天8強賽打來也有些驚險，首回合雖有4名裁判給了陳念琴10分，但第2回合戰況逆轉，被烏茲別克的卡米多娃扳平戰局。

決勝的最後一回合，陳念琴主動強勢進攻，多次擊中對手頭部，也獲得5名裁判一致青睞，最終以5比0獲勝並晉級4強。由於拳擊不另外舉行銅牌戰，因此陳念琴晉級4強後，也篤定至少保底銅牌。

陳念琴接受媒體訪問時表示，她現在心情很激動，「對手準備得很好、很有實力，希望可以把這股士氣帶給整個代表隊，也讓自己可以一路闖進金牌戰。」

台灣羽球 混雙奧運國手李佳馨昨天也特地到場替陳念琴加油打氣，李佳馨說：「我跟陳念琴從2014年青奧的時候就認識，在國訓也是室友，說什麼都要到現場幫忙加油，我們都是金牛座、生日只有差4天，算是很有緣。」

李佳馨也搞笑地說：「現場看拳擊真的好刺激，但是也有點可怕，我以後應該都不敢跟她吵架了。」

第3度參加奧運的陳念琴充滿信心強調，4強只是基本盤，「我要的是把金牌帶回去。」

阿美族及布農族混血的陳念琴個性開朗樂觀，備受喜愛，過去她也曾自爆罹患淋巴癌，抗癌故事也令人感動。本屆賽前陳念琴也特別把頭髮染成台灣國旗的顏色，盼能帶來好運，為台灣爭光。

Khamidova年僅23歲，生涯首度站上奧運殿堂，過去曾在亞錦賽摘金，世錦賽奪銅，不過杭州亞運 首輪就出局，生涯戰績並沒有陳念琴出色，但也並不好對付，上一回合小爆冷門，以3：2擊敗美國第六種子Morelle McCane獲勝。