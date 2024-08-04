我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真主黨攻擊？30枚火箭飛越以色列上空 防空警報大作

最終名單？賀錦麗3副手人選獲邀面試 盟友這特質大加分

巴奧／李孟遠射擊男子定向飛靶 吳詩儀女子拳擊 摘銅

特派記者劉肇育／巴黎4日電
台灣射擊好手李孟遠3日在巴黎奧運射擊男子定向飛靶決賽，穩定地射下銅牌，是中華射擊隊史上第一面奧運獎牌。（路透）
台灣射擊好手李孟遠3日在巴黎奧運射擊男子定向飛靶決賽，穩定地射下銅牌，是中華射擊隊史上第一面奧運獎牌。（路透）

李孟遠昨天在巴黎奧運射擊男子定向飛靶決賽中，以僅次於兩名美國選手的成績拿下銅牌，李孟遠這面獎牌不僅是中華代表團今年入袋的第一面牌，加上稍晚登場的拳擊女子60公斤級吳詩儀在4強賽不敵中國大陸好手楊文璐後，同樣以銅牌作收，中華代表團單日進帳兩面銅牌。

去年杭州亞運與獎牌擦身而過的李孟遠，今年首度站上奧運舞台，在經過亞運的洗禮後，他也坦言心態變得更加成熟，且已經不會再因為大場面怯場，在資格賽首日的前三輪射完後，李孟遠一度暫居第三名，昨天下午的後二輪他也維持在第三名位置，順利挺進到決賽。

晉級決賽後，李孟遠表現更加沉穩，在陸續淘汰了義大利、瑞典、秘魯等國好手後，李孟遠也與兩名美國選手一同躋身前三名，最後以第三名成績拿下銅牌，也成為中華代表團今年確定入袋的第一面獎牌，更是射擊隊隊史在奧運的第一面獎牌，超越林怡君在雪梨奧運女子雙不定向飛靶的第四名。

至於拳擊女子60公斤級好手吳詩儀，則是在四強賽遭遇杭州亞運金牌、大陸好手楊文璐，也是雙方繼去年杭州亞運四強賽後再度碰頭。前一次交手落敗的吳詩儀，開賽後就主動出擊，不過楊文璐不但沒有退縮，反倒以更猛烈的攻勢還擊，首回合打完取得5比0領先。

第二回合楊文璐仍是沒有給予吳詩儀太多有效打擊的機會，反倒是吳詩儀在攻擊之餘，還必須小心對手反擊，反而打得綁手綁腳，在3回合結束後楊文璐也以5比0勝出，搶下金牌戰門票。吳詩儀以銅牌作收，追平黃筱雯在東京奧運摘銅的拳擊隊史最佳紀錄。 

而射箭隊最後希望雷千瑩，昨天在女單16強賽登場出賽，面對南韓強敵全勛英，最終以4比6敗下陣來，今年雷千瑩從女團、女單到混雙等3項賽事最終都敗在南韓隊手中，射箭隊也中斷連續兩屆奪牌的紀錄。

李孟遠生涯首度進軍奧運，昨天以總分124分在30名選手排名第3，順利搶下決賽門票，也是唯一亞洲代表。他感謝這一路上相挺的家人、隊友和所有朋友，也很開心能為台灣在巴黎奧運射下首面獎牌，他說：「我不是天分很好的選手，主要就慢慢進步，慢慢努力，才會愈來愈好。」

李孟遠不但在資格賽追平奧運紀錄，也是中華隊男子定向飛靶進入決賽第一人，退役老將黃義介曾在1996年亞特蘭大奧運雙不定向飛靶闖進決賽，最後排名第6。

李孟遠曾經透露，年僅15歲就選上2010年廣州亞運國手，生涯首場大賽被大場面嚇到，甚至一度害怕國際賽，也因老教練蔡白生過世過後離開戰場，後來還是回歸，重新展開射擊生涯。

李孟遠去年杭州亞運以123分追平國際賽個人最佳紀錄，爭取巴黎奧運信心大增，後來在亞洲錦標賽奪下銅牌。

值得一提的是，李孟遠在杭州亞運決賽還未亮相就先掉分，當時已經提前20分鐘到場，卻被認定「報到遲到」，讓他一頭霧水，儘管前20發全部命中，但因遲到被扣兩分，最後只能排名第五，無緣登上頒獎台。

李孟遠不喪志，生涯首次登上奧運射擊場不畏大場面，資格賽繳出高水準成績，更在決賽為中華代表團開張首面獎牌，成為個人生涯最重要的一面獎牌。

吳詩儀(右)在巴黎奧運女子60公斤級4強賽不敵中國大陸楊文璐，以銅牌作收。(特派...
吳詩儀(右)在巴黎奧運女子60公斤級4強賽不敵中國大陸楊文璐，以銅牌作收。(特派記者季相儒／攝影)

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 杭州亞運 南韓

上一則

巴奧／火箭女孩鄭欽文網球奪金 要像劉翔一樣「記住21歲」

延伸閱讀

巴奧／李孟遠射擊奪銅特別感謝父親 忍受他的壞脾氣

巴奧／李孟遠射擊奪銅特別感謝父親 忍受他的壞脾氣
奧運拳擊／完成奪牌任務 吳詩儀想去吃法國蝸牛

奧運拳擊／完成奪牌任務 吳詩儀想去吃法國蝸牛
巴奧鉛球／美名將克勞什再奪金 締造奧運三連霸紀錄

巴奧鉛球／美名將克勞什再奪金 締造奧運三連霸紀錄
奧運拳擊／陷性別風波 克莉芙輕取對手 晉級4強

奧運拳擊／陷性別風波 克莉芙輕取對手 晉級4強
奧運拳擊／中華隊吳詩儀不敵中國隊楊文璐 銅牌作收

奧運拳擊／中華隊吳詩儀不敵中國隊楊文璐 銅牌作收
巴奧網球／鄭欽文擊敗克羅埃西亞 奪中國首枚奧運女網金牌

巴奧網球／鄭欽文擊敗克羅埃西亞 奪中國首枚奧運女網金牌

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
法國飛魚馬向。美聯社

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

2024-08-03 10:16
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11

超人氣

更多 >
無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金
4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好