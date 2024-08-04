巴奧／李孟遠射擊男子定向飛靶 吳詩儀女子拳擊 摘銅

台灣射擊好手李孟遠3日在巴黎奧運射擊男子定向飛靶決賽，穩定地射下銅牌，是中華射擊隊史上第一面奧運獎牌。（路透）

李孟遠昨天在巴黎奧運 射擊男子定向飛靶決賽中，以僅次於兩名美國選手的成績拿下銅牌，李孟遠這面獎牌不僅是中華代表團今年入袋的第一面牌，加上稍晚登場的拳擊女子60公斤級吳詩儀在4強賽不敵中國大陸好手楊文璐後，同樣以銅牌作收，中華代表團單日進帳兩面銅牌。

去年杭州亞運 與獎牌擦身而過的李孟遠，今年首度站上奧運舞台，在經過亞運的洗禮後，他也坦言心態變得更加成熟，且已經不會再因為大場面怯場，在資格賽首日的前三輪射完後，李孟遠一度暫居第三名，昨天下午的後二輪他也維持在第三名位置，順利挺進到決賽。

晉級決賽後，李孟遠表現更加沉穩，在陸續淘汰了義大利、瑞典、秘魯等國好手後，李孟遠也與兩名美國選手一同躋身前三名，最後以第三名成績拿下銅牌，也成為中華代表團今年確定入袋的第一面獎牌，更是射擊隊隊史在奧運的第一面獎牌，超越林怡君在雪梨奧運女子雙不定向飛靶的第四名。

至於拳擊女子60公斤級好手吳詩儀，則是在四強賽遭遇杭州亞運金牌、大陸好手楊文璐，也是雙方繼去年杭州亞運四強賽後再度碰頭。前一次交手落敗的吳詩儀，開賽後就主動出擊，不過楊文璐不但沒有退縮，反倒以更猛烈的攻勢還擊，首回合打完取得5比0領先。

第二回合楊文璐仍是沒有給予吳詩儀太多有效打擊的機會，反倒是吳詩儀在攻擊之餘，還必須小心對手反擊，反而打得綁手綁腳，在3回合結束後楊文璐也以5比0勝出，搶下金牌戰門票。吳詩儀以銅牌作收，追平黃筱雯在東京奧運摘銅的拳擊隊史最佳紀錄。

而射箭隊最後希望雷千瑩，昨天在女單16強賽登場出賽，面對南韓 強敵全勛英，最終以4比6敗下陣來，今年雷千瑩從女團、女單到混雙等3項賽事最終都敗在南韓隊手中，射箭隊也中斷連續兩屆奪牌的紀錄。

李孟遠生涯首度進軍奧運，昨天以總分124分在30名選手排名第3，順利搶下決賽門票，也是唯一亞洲代表。他感謝這一路上相挺的家人、隊友和所有朋友，也很開心能為台灣在巴黎奧運射下首面獎牌，他說：「我不是天分很好的選手，主要就慢慢進步，慢慢努力，才會愈來愈好。」

李孟遠不但在資格賽追平奧運紀錄，也是中華隊男子定向飛靶進入決賽第一人，退役老將黃義介曾在1996年亞特蘭大奧運雙不定向飛靶闖進決賽，最後排名第6。

李孟遠曾經透露，年僅15歲就選上2010年廣州亞運國手，生涯首場大賽被大場面嚇到，甚至一度害怕國際賽，也因老教練蔡白生過世過後離開戰場，後來還是回歸，重新展開射擊生涯。

李孟遠去年杭州亞運以123分追平國際賽個人最佳紀錄，爭取巴黎奧運信心大增，後來在亞洲錦標賽奪下銅牌。

值得一提的是，李孟遠在杭州亞運決賽還未亮相就先掉分，當時已經提前20分鐘到場，卻被認定「報到遲到」，讓他一頭霧水，儘管前20發全部命中，但因遲到被扣兩分，最後只能排名第五，無緣登上頒獎台。