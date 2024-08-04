巴奧╱美1日進5金 女飛魚雷德基累積奧運9金 拜爾絲跳馬封后累積奧運7金

美國女子泳將雷德基3日在巴黎奧運800公尺自由泳比賽中獲得金牌，這是她個人獲得的奧運第九枚金牌，也使得她成為美國擁有最多奧運獎牌的女泳將。(歐新社)

美國體操女王拜爾斯3日在巴黎奧運舉行的女子跳馬決賽中表現出色，無懸念奪金。這也是拜爾斯自團體金牌、個人全能金牌之後，在本屆奧運會奪得的第三金。(美聯社)

巴黎奧運 3日進入第八天，美國隊日進五金。「女飛魚」雷德基 (Katie Ledecky)在800公尺自由式游泳、拜爾斯(Simone Biles)在體操項目的跳馬雙雙再奪冠，為奧運美國隊再添佳績；田徑賽事的鉛球項目，名將克勞什(Ryan Crouser)制霸，衛冕奧運金牌，締造史上第一位連三屆奧運男子鉛球都奪冠的紀錄。美國游泳隊3日還在4x100混合式接力賽奪金，並破世界紀錄。

拜爾絲 本屆奧運已3冠后

在女子體操跳馬項目，拜爾斯做出超高難度的「尤爾琴科屈體兩周」(Yurchenko double pike)而奪下金牌，這個動作也因她而重新命名為「拜爾絲兩周」(Biles II)；這是她奧運生涯的第七面金牌，迄今累積十面獎牌；本屆奧運她在女子團體賽、全能及跳馬都封后。

美國體操女王拜爾斯3日在巴黎奧運舉行的女子跳馬決賽中表現出色，無懸念奪金。這也是拜爾斯自團體金牌、個人全能金牌之後，在本屆奧運會奪得的第三金。(美聯社)

雷德基800自由泳再奪金

雷德基12年前以15歲之齡參加倫敦奧運，一鳴驚人在800公尺自由式奪下金牌，3日在巴黎奧運再度摘金。這是她本屆奧運第二金，生涯累計九面。她與傳奇泳將菲爾普斯(Michael Phelps)一樣，連續四屆夏奧都參賽且至少在一個游泳項目奪金，與其他四人並列奧運史上第二多。菲爾普斯則保持23面金牌的紀錄。

美國女子泳將雷德基3日在巴黎奧運800公尺自由泳比賽中獲得金牌，這是她個人獲得的奧運第九枚金牌，也使得她成為美國擁有最多奧運獎牌的女泳將。(美聯社)

克勞什鉛球奪奧運3連霸

鉛球項目，克勞什強力出擊，擲出22.90公尺佳績，為自己的獎牌櫃再添奧運金牌一面。克勞什是世界紀錄保持人，今年本面臨手肘神經困擾，但幸好在法國體育場沒出問題，擲出本賽季最佳成績。

美泳4x100混合接力第一

美國游泳隊3日另在4x100混合式接力賽奪金；由墨菲(Ryan Murphy)、芬克(Nic Fink)、葛雷琴‧瓦許(Gretchen Walsh) 以及華裔選手簡愛(Torri Huske，托莉‧哈斯克)組成的搭檔以3分37秒43，打破英國隊三年前在東京奧運創下的3分37秒58的世界紀錄，並以0.12秒的微小優勢擊退中國隊。

漢卡克定向飛靶4金到手

在男子定向飛靶項目決賽，美國選手上演師徒戰；名將漢卡克(Vincent Hancock)最後力克學生普林斯(Conner Prince)，奪下該項目自己第四面金牌，他在2008、2012及2021三次奧運男子定向飛靶都奪冠，是唯一射下奧運本項目金牌不止一次的選手；徒弟普林斯首度參加奧運，在60槍中命中57次，輸給老師的58次。賽後師生擁抱慶賀。