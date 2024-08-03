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巴奧／加拿大、澳洲男籃進8強 西班牙遭淘汰

記者蔡佳霖／綜合報導
兵強馬壯的加拿大，在死亡之組取得3連勝闖進8強。（美聯社）
兵強馬壯的加拿大，在死亡之組取得3連勝闖進8強。（美聯社）

西班牙在小組賽最後一戰面對多位NBA球員組成的豪強加拿大，在輸球就得淘汰回家的壓力之下，西班牙上半場落後11分之多，球隊只能苦苦追趕，在第四節最後階段一度追到2分差，但最終仍以85比88飲恨，提前遭到淘汰。

對於已經取得8強資格的加拿大來說，這場比賽心態上相對輕鬆，唯一差別只有3連勝取得小組第1或是落居第2的席次。至於西班牙則是面臨贏球成為分組龍頭、輸球直接第4名淘汰的天堂地獄之別。

西班牙在下半場力挽狂瀾，一度在第四節將比分追到落後2分，但加拿大的巴瑞特（RJ Barrett）在剩下39秒轟進關鍵三分球，隨後隊友亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）2罰1中，再度將比分拉開。之後西班牙老將魯爾（Sergio Llull）回擊一記三分球，但時間僅剩3.1秒，西班牙採取犯規戰術賭希望，但亞歷山大最後2罰全中，西班牙追分功敗垂成，以85比88飲恨。

亞歷山大全場11投5中但獲得13次罰球機會，攻下20分3籃板2助攻，其隊友奈哈德（Andrew Nembhard）得18分，巴瑞特得16分，布魯克斯（Dillon Brooks）則是得13分4籃板3助攻。

西班牙陣中以布里蘇耶拉（Dario Brizuela）的17分為最高，魯爾13分4助攻3籃板，阿比尼斯（Alex Abrines）12分，艾爾達瑪（Santi Aldama）8分11籃板4助攻2阻攻。

加拿大獲得A組龍頭，澳洲、希臘、西班牙同為1勝2敗，比較彼此對戰淨勝分，澳洲取得小組第2，希臘第3。

巴黎奧運籃球小組賽進入尾聲，目前美國、德國、加拿大、法國、澳洲、巴西已經確定取得8強門票。此外，具備爭搶最後席次資格的球隊則是塞爾維亞、希臘和南蘇丹。

這其中，塞爾維亞只要擊敗南蘇丹，或是不要輸對方超過23分，就能取得8強資格；希臘則是需要靠塞爾維亞加持，倘若他們贏南蘇丹至少3分，或是南蘇丹大勝塞爾維亞至少24分，就能挺進8強。

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加拿大 澳洲 巴瑞特

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