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巴奧／索羅門派長跑選手跑百米 成績14秒31…還創個人最佳

體育新聞組／綜合報導
索羅門群島女將菲里蘇瓦2日在巴黎奧運女子100公尺賽跑中，跑出14秒31的「慢跑」成績。(美聯社)
索羅門群島女將菲里蘇瓦2日在巴黎奧運女子100公尺賽跑中，跑出14秒31的「慢跑」成績。(美聯社)

奧運賽場上的短跑項目往往能看到選手們飛奔的英姿，挑戰自身的極限，但在奧運女子100公尺預賽，索羅門群島女將菲里蘇瓦（Sharon Firisua）出現了14秒31的「慢跑」成績，更令人吃驚的是，成績表上居然還標註上了「個人最佳」。

菲里蘇瓦是索羅門群島的長跑名將，征戰多場1500公尺以上的各式賽事，還擔任東京奧運的國家代表團掌旗官，但他完全沒有短跑經驗，因此14秒31的尷尬成績便成為了個人紀錄。

索羅門群島在本屆奧運女子100公尺項目獲得一個外卡名額，但在人員的選拔上疑似出現大漏洞。索羅門群島田徑總會主席庫阿里（Michael Kuali）先前接受訪問時也不清楚自家奧委會的決議，表示「令人震驚」。

索羅門群島國內女子100公尺與200公尺冠軍阿魯尼亞（Jovita Arunia）也抗議不公，身為短跑選手的他居然無法利用外卡名額為國爭光，不解為何派了個長跑選手去比短跑，而非讓自己貢獻所長。夢想參加奧運的他也因此心灰意冷地說：「由於他們做出的決定，我不會再參賽。」

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