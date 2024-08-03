巴奧／法國泳壇新星又摘金 馬向本屆擁4金：這是完美一週

法國泳壇新星馬向。(路透)

法國泳壇新星馬向（Leon Marchand）今天在男子200公尺混合式項目稱霸，贏得他在巴黎奧林匹克運動會第4面金牌，池邊觀戰的同胞歡欣鼓舞。馬向說，這是完美的一週。

法新社報導，馬向是自美國「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）在2008年北京奧運抱回8金創紀錄以來，第一位在單屆奧運奪得4面個人金牌的的男子泳將。

馬向以1分54秒06獲勝，這是史上第2快的成績，也刷新奧運紀錄。英國選手史考特（Duncan Scott）、中國選手汪順分別獲得銀牌、銅牌。

這對本屆奧運地主國來說是另一個值得紀念的夜晚，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）也與群眾一起歡慶22歲超級新秀馬向的又一個勝利之夜。

在粉絲唱完國歌「馬賽曲」（La Marseillaise）之後，滿面笑容的馬向說：「我覺得這一週順風順水，非常完美。」

馬向已拿下200公尺蝶式、200公尺蛙式、400公尺混合式金牌，因此也是今天比賽的奪冠大熱門。

汪順是上屆奧運男子200公尺混合式金牌得主，他今天在一開始蝶式部分領先，但馬向在仰式部分追上。馬向接著在50公尺的蛙式部分擴大優勢，接著在最後的自由式維持領先，在觀眾呼喊中觸壁。

馬向的教練是曾指導過費爾普斯的鮑曼（Bob Bowman），美籍的鮑曼對馬向本週的表現讚不絕口。他說：「在我看來，這是大獲全勝。他100%成功。我很為他驕傲。要付出很多才能如此完美。」

史考特在東京奧運200公尺混合式也獲得銀牌，目前共有8面奧運獎牌。他說，馬向對泳壇帶來極大影響，「他現在成了全球矚目的超級明星，可以說他風靡法國，從群眾反應聽來是這樣」。

對任何希望馬向的成績只是在地主國曇花一現的競爭者來說，壞消息是他已經在考慮2028年洛杉磯奧運。

馬向說：「對我而言還沒結束，這只是開始，我真的很興奮…下一個目標是洛杉磯。」