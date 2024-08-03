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巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

拳擊選手林郁婷捲性別風波 美拳協說有幕後黑手

巴奧／男足8強法國淘汰阿根廷引發混戰 導火線2年前埋下

記者蘇志畬／即時報導
巴黎奧運男子足球8強賽，法國隊以1：0擊敗阿根廷挺進4強，賽後卻爆發一場30人的場上大亂鬥。(路透)
巴黎奧運男子足球8強賽，法國隊以1：0擊敗阿根廷挺進4強，賽後卻爆發一場30人的場上大亂鬥。(路透)

足球場上也有「板凳清空」，巴黎奧運男子足球8強賽，地主法國隊靠著前鋒馬特塔（Jean-Philippe Mateta）頭錘破門，以1：0擊敗阿根廷挺進4強，然而賽後卻爆發一場30人的場上大亂鬥。

法阿兩國在足球場上糾纏已久，2022年卡達世界盃足球賽，阿根廷就靠PK賽擊敗法國奪冠，開始提高衝突，今年阿根廷在美洲盃奪冠後更被發現高唱歧視法國人的歌曲，導致此戰賽前就已經滿滿火藥味。

開賽時阿根廷隊就在噓聲中上場，法國隊馬特塔在開賽第5分鐘就接獲隊友傳球，以頭鎚破門，最終也靠這1分取得勝利，然而賽後法國隊總教練亨利（Thierry Henry）還在跟對方教練握手時，突然爆發衝突，雙方板凳球員、教練團都衝上前。

裁判因為這場衝突發出10張黃牌，並賞給比賽中被換下場的米洛（Enzo Millot）一張紅牌，原因是他跑到對手板凳區挑釁，才挑起阿根廷球員情緒。

馬特塔表示：「阿根廷想要阻止這場派對，但他們反而讓派對變得更棒。」法國中後衛巴代（Loïc Badé）則說，比賽過程中對手不斷挑釁，「這對我們來說是重要一戰，因為我們覺得受辱，整個法國都受辱，而我們是最終贏家。」

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