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巴奧／捷克情侶搭檔默契十足 網球混雙摘金放閃

中央社巴黎2日綜合外電報導
捷克搭檔斯尼科娃(左)和馬哈奇(右)在巴黎奧運網球混合雙打摘下金牌，領獎時兩人真情流露。(路透)
捷克搭檔斯尼科娃(左)和馬哈奇(右)在巴黎奧運網球混合雙打摘下金牌，領獎時兩人真情流露。(路透)

捷克搭檔斯尼科娃（Katerina Siniakova）和馬哈奇（Tomas Machac）2日在巴黎奧林匹克運動會網球混合雙打決賽擊敗中國對手王欣瑜和張之臻，摘下金牌。

路透社報導，特別擅長雙打的斯尼科娃和馬哈奇在球場外是一對情侶，兩人在比賽中默契十足，在緊張的決賽中始終保持冷靜沉著，最終以6比2、5比7、10比8勝出。

這對捷克搭檔在首盤比賽中幾乎沒有出現失誤，但中國組合在第2盤提高水準，硬是將比賽逼入了精彩的決勝盤超級搶10。

捷克搭檔斯尼科娃(左)和馬哈奇(右)在巴黎奧運網球混合雙打摘下金牌。(路透)
捷克搭檔斯尼科娃(左)和馬哈奇(右)在巴黎奧運網球混合雙打摘下金牌。(路透)

9座大滿貫賽女雙冠軍得主斯尼科娃告訴媒體：「超級搶10很難，因為局勢瞬息萬變，但我認為我們的心態非常好，我們奮戰到了最後。」

斯尼科娃2021年在東京首度征戰奧運，便拿下女子雙打金牌。

她說：「我不喜歡比較，因為每一座獎盃、每一面獎牌都令人驚奇，有不同的情緒和感受。我很自豪，也很高興我們能夠贏得獎牌，還拿下了金牌。」

加拿大好手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）和達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）以6比3、7比6（7比2）技壓荷蘭組合庫爾霍夫（Wesley Koolhof）和舒由絲（Demi Schuurs），搶下銅牌。

馬哈奇將尋求再添一面獎牌，他將在男子雙打銅牌戰和帕拉塞卡（Adam Pavlasek）搭檔，迎戰美國對手保羅（Tommy Paul）和佛里茲（Taylor Fritz）。

捷克搭檔斯尼科娃(左)和馬哈奇(右)在巴黎奧運網球混合雙打摘下金牌，領獎時兩人真...
捷克搭檔斯尼科娃(左)和馬哈奇(右)在巴黎奧運網球混合雙打摘下金牌，領獎時兩人真情流露。(新華社)

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