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巴奧／三人籃球 中國女隊遭絕殺連輸兩場

新華社巴黎2日電
2日在巴黎協和廣場舉行的巴黎奧運會三人籃球女子分組循環賽中，中國隊通過加時19比21不敵阿塞拜疆隊。(新華社)
2日在巴黎協和廣場舉行的巴黎奧運會三人籃球女子分組循環賽中，中國隊通過加時19比21不敵阿塞拜疆隊。(新華社)

巴黎奧運會三人籃球比賽2日進行了兩輪小組循環賽。中國女隊在最後35秒領先對手4分的情況下被逆轉，19:21憾負阿塞拜疆隊，遭遇兩連敗。中國男隊先後不敵立陶宛隊和美國隊。

當日上午與德國隊的比賽中，中國女隊在開局佔優的情況下遭到逆轉，以15:18落敗。下午的比賽，阿塞拜疆隊在15:19落後的局面下連中兩記遠投，在最後兩秒將比分追平。進入加時賽，阿塞拜疆隊率先進攻，球員莫倫豪爾側翼遠投命中完成絕殺，中國隊19:21憾負。

「被絕殺了，肯定心情不好。」中國隊球員王麗麗賽後說，「我們有很多問題值得總結，一些細節處理得不好，最後對手一直在投兩分，可我們沒有有效地防守。」

截至目前，中國女隊6戰僅2勝，小組排名第七。「說實話這兩天的比賽對我們打擊挺大的。陣容上我們『三大一小』，球隊的速度不如另外7支，我們能做的就是在場上每一分鐘都去拚去搶。」王麗麗說。

中國男隊在當日第一場比賽中16:21不敵立陶宛隊。在開局大比分落後的情況下，中國男隊一度將分差縮小到3分，但立陶宛隊率先拿到21分，比賽提前結束。此役，立陶宛隊一分球15投全中，中國隊13投12中。

第二場對美國隊的比賽中，中國男隊17:21惜敗。連輸兩場後，中國隊1勝5負，小組排名墊底。

對美國隊的比賽，中國隊過早陷入犯規次數多的困擾，以至於後期防守較為謹慎。「我沒有辦法防守得更加兇狠，因為一旦再有犯規，我們非但沒有球權，可能還有兩次罰籃。不管怎麼樣，我們打到最後沒有放棄，還是在拚。」中國男隊隊員朱淵博說。

巴黎奧運會三人籃球男、女比賽各有8支球隊參加。根據賽制，各隊先進行單循環小組賽，排名前兩位的直接入圍半決賽，第三至第六名通過附加賽爭奪剩餘兩個半決賽名額。

目前在男子組中，拉脫維亞隊6戰全勝排名第一，塞爾維亞隊、荷蘭隊分別位列第二和第三。女子組中，德國隊6戰5勝排名第一，西班牙隊、澳大利亞隊緊隨其後。

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