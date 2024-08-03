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巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

巴奧／吳詩儀拚拳擊獎牌成色 李孟遠成射擊最後希望

特派記者劉肇育／巴黎3日電
台灣射箭好手雷千瑩（圖）在法國當地時間1日進行的巴黎奧運女子個人32強淘汰賽出戰，最終順利擊敗對手，晉級16強，將遭遇南韓強敵全勳英。(中央社)
台灣射箭好手雷千瑩（圖）在法國當地時間1日進行的巴黎奧運女子個人32強淘汰賽出戰，最終順利擊敗對手，晉級16強，將遭遇南韓強敵全勳英。(中央社)

巴黎奧運中華隊女子拳擊好手吳詩儀，今天將在60公斤級4強賽登場，力拚將獎牌成色由銅牌繼續提升。

台灣女子拳力在巴黎奧運持續發揮，在昨天林郁婷不受性別風波影響搶下8強賽門票後，台灣將有3位選手將繼續衝擊頒獎台，其中包括已經確定銅牌保底的吳詩儀，今天將在女子60公斤級4強賽登場出戰去年杭州亞運金牌楊文璐，如能取勝將能把獎牌成色從銅提升至金或銀，也將改寫台灣拳擊在奧運的史上最佳成績。

至於女子66公斤級的陳念琴，則將於8強賽迎戰烏茲別克選手哈米多娃 (Navbakhor Khamidova)，如能晉級4強也將從銅牌起跳。

除了拳擊外，上屆東京奧運拿下男子高球銅牌的潘政琮，在前兩輪賽事打完後目前暫居第五名，且距離領先的日本名將松山英樹等三人僅有三桿差距，有望在今天登場的第三輪賽事繼續追近差距，甚至是在最終輪衝擊頒獎台。

中華射箭隊今年最後一位尚未淘汰的選手雷千瑩，將在女子個人16強賽遭遇南韓強敵全勳英，如能跨過這道難關，也有望向奪牌發起挑戰

至於在射擊男子定向飛靶賽事，台灣好手李孟遠在昨天的首日資格賽中，目前以3輪僅錯過1個泥盤暫居第3名，今天的第二天資格賽將再進行2輪、50個泥盤射擊機會，爭取晉級決賽。

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