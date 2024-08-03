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巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

巴奧／羽球男雙拚衛冕 李洋：向世界展示台灣精神

特派記者劉肇育／巴黎3日電
李洋（前）、王齊麟挺進奧運羽球男雙金牌戰，距離衛冕差一勝。(特派記者季相儒／攝影)
李洋（前）、王齊麟挺進奧運羽球男雙金牌戰，距離衛冕差一勝。(特派記者季相儒／攝影)

台灣羽球男雙好手李洋昨天與搭檔王齊麟在巴黎奧運男雙四強賽逆轉擊敗丹麥組合，再度搶下爭奪金牌的門票，這也讓李洋奧運生涯的最後一舞將再次獲得爭金機會。他賽後也直言，在近兩屆奧運中，「麟洋配」從不被大家知道與看好，到現在將有機會力拚二連霸，他們將會在接下來的金牌戰中向所有人展示台灣精神。

今年28歲的李洋，過去曾與前搭檔李哲輝攜手拿下雅加達亞運男子雙打銅牌，不過在同年底轉隊後改與王齊麟展開雙打合作，兩人也逐漸從亞洲走向世界。在三年前東京奧運會上，「麟洋配」雖然不具備種子選手身分，且還在分組賽首戰就意外敗給印度組合，不過接下來兩人卻拉出一波五連勝，爆冷奪下該屆金牌，同時也是我國史上首面羽球金牌。

儘管在奧運之後兩人一度陷入低潮，甚至在今年3月李洋還宣布將最後一次出征奧運，並於台北羽球公開賽後退休。但兩人仍是攜手搶下巴黎奧運參賽資格，以衛冕者的身分再戰奧運，並且再一次在不被看好的情況下拉出一波六連勝，挺進到金牌戰，距離衛冕僅差最後一勝。

對於生涯最後一次的奧運能夠與王齊麟再度獲得爭金機會，李洋坦言這樣的結果確實超乎預期，「大家對我們可能原本只期待分組出線，設定應該不是在奪牌，應該也沒人想過這件事，包括我們自己，畢竟我們的狀況一直有起伏，能夠再次打到金牌戰真的很開心。」

談到奧運最終戰將在明天登場，李洋也誓言將會展現台灣精神回報所有球迷，「這是我最後一屆奧運，能再一次攜手晉級到決賽真的滿感動的，因為只有我們知道這個過程有多艱難。所有感謝與質疑的聲音我們都是感謝，運動員就是要不斷挑戰自己，在比賽中我們會把台灣精神展現給大家看。」

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巴黎奧運 羽球 退休

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