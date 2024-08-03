巴奧／羽球男雙拚衛冕 李洋：向世界展示台灣精神

李洋（前）、王齊麟挺進奧運羽球男雙金牌戰，距離衛冕差一勝。(特派記者季相儒／攝影)

台灣羽球 男雙好手李洋昨天與搭檔王齊麟在巴黎奧運 男雙四強賽逆轉擊敗丹麥組合，再度搶下爭奪金牌的門票，這也讓李洋奧運生涯的最後一舞將再次獲得爭金機會。他賽後也直言，在近兩屆奧運中，「麟洋配」從不被大家知道與看好，到現在將有機會力拚二連霸，他們將會在接下來的金牌戰中向所有人展示台灣精神。

今年28歲的李洋，過去曾與前搭檔李哲輝攜手拿下雅加達亞運男子雙打銅牌，不過在同年底轉隊後改與王齊麟展開雙打合作，兩人也逐漸從亞洲走向世界。在三年前東京奧運會上，「麟洋配」雖然不具備種子選手身分，且還在分組賽首戰就意外敗給印度組合，不過接下來兩人卻拉出一波五連勝，爆冷奪下該屆金牌，同時也是我國史上首面羽球金牌。

儘管在奧運之後兩人一度陷入低潮，甚至在今年3月李洋還宣布將最後一次出征奧運，並於台北羽球公開賽後退休 。但兩人仍是攜手搶下巴黎奧運參賽資格，以衛冕者的身分再戰奧運，並且再一次在不被看好的情況下拉出一波六連勝，挺進到金牌戰，距離衛冕僅差最後一勝。

對於生涯最後一次的奧運能夠與王齊麟再度獲得爭金機會，李洋坦言這樣的結果確實超乎預期，「大家對我們可能原本只期待分組出線，設定應該不是在奪牌，應該也沒人想過這件事，包括我們自己，畢竟我們的狀況一直有起伏，能夠再次打到金牌戰真的很開心。」

談到奧運最終戰將在明天登場，李洋也誓言將會展現台灣精神回報所有球迷，「這是我最後一屆奧運，能再一次攜手晉級到決賽真的滿感動的，因為只有我們知道這個過程有多艱難。所有感謝與質疑的聲音我們都是感謝，運動員就是要不斷挑戰自己，在比賽中我們會把台灣精神展現給大家看。」