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巴奧／中華隊麟洋配逆轉 挺進羽球男雙金牌戰

特派記者劉肇育／巴黎3日電
王齊麟／李洋2日在巴黎奧運羽球男雙再度挺進金牌戰，距離衛冕差一勝。他們在四強賽後來居上，李洋飛身救球，展現奮戰不懈的鬥志。(特派記者季相儒／攝影)
王齊麟／李洋2日在巴黎奧運羽球男雙再度挺進金牌戰，距離衛冕差一勝。他們在四強賽後來居上，李洋飛身救球，展現奮戰不懈的鬥志。(特派記者季相儒／攝影)

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天在四強賽以18比21、21比17、21比10逆轉擊退丹麥組合，連續兩屆挺進到金牌戰，也確定將為代表團收入奧運獎牌。

上屆東京奧運奪下金牌的王齊麟／李洋，今年再戰巴黎奧運雖然受到世界羽球聯盟積分採計失誤影響，加上籤運關係，被迫分組賽必須多打一場，但他們仍是不負眾望在分組賽拉出四連勝後，八強賽也拍退泰國組合，闖進四強賽。

昨天的四強賽碰上分組賽就交手過的丹麥組合，「麟洋配」在先丟首局的情況下，後兩局逐漸找回節奏，先將比賽扳平進入決勝局後，一路壓制對手，逆轉搶下金牌戰門票。「麟洋配」有望繼舉重好手許淑淨在倫敦與里約奧運後，達成我國選手連續兩屆奧運奪金的紀錄，更有機會力拚首對在奧運男雙完成衛冕的組合。

對於昨天在壓倒丹麥組合的加油聲浪中驚險逆轉，還發生球迷高舉「台灣加油」標語遭到陌生男子搶走的場邊騷動，王齊麟直言球迷的加油聲確實是他們最終逆轉的關鍵，「球迷的聲音真的是支持我，因為我自己氣勢一度非常低迷。第二局體能跟精神力都下降，但球迷的聲音讓我想說我一定要咬住，然後李洋也一直在旁邊鼓勵我，今天有這些的加油聲，讓我在最後可以醒過來。」

談到明天將與中國大陸組合梁偉鏗／王昶爭金，李洋也直言今年奪金難度將更勝上屆，「確實更不容易，畢竟上一屆我們五勝就拿金牌了，現在拿了六勝卻還在這。不只是年紀更長，加上上一屆根本沒人知道我們，看社群追蹤人數就知道，所以心態上又更不一樣。」

而台灣羽球一哥周天成在巴黎奧運男單8強賽遭遇印度選手拉克什亞．森（Lakshya Sen），最終以21：19、15：21、12：21，連續3屆止步於8強。

過去兩次奧運會都止步於8強的周天成，今年再戰巴黎奧運在16強賽擊敗日本名將奈良岡功大後，昨天8強賽則是對上印度選手拉克什亞．森，在只要取勝就能刷新個人生涯最佳紀錄的情況下，周天成首局就打得相當強勢，在局中更將領先優勢拉大，儘管局末拉克什亞．森一度將差距縮小甚至是逆轉，但周天成仍是頂住壓力以21：19先下一城。

第二局周天成開局雖然一度落後，不過他重新調整後一度將比數追平，但年輕的拉克什亞．森在該局展現進攻侵略性，讓周天成頻頻處於被動狀態，最終他不僅以21：15扳平戰局，決勝局也在一路領先下以21：12成功關門，搶下4強門票，周天成則是連3屆止步8強。

射箭混雙雷千瑩／戴宇軒昨天在16強賽就碰上第一種子南韓金優鎮／林是見，雙方一度戰成4比4平手，最終就在加射賽遺憾落敗，中華射箭隊今年也僅剩下雷千瑩今天將在女單16強賽持續進擊。

球迷吶喊 巴黎奧運羽球男雙四強賽，許多球迷在現場為「麟洋配」吶喊，兩人最後用逆轉...
球迷吶喊 巴黎奧運羽球男雙四強賽，許多球迷在現場為「麟洋配」吶喊，兩人最後用逆轉勝來感謝球迷的加油。(特派記者季相儒／攝影)

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