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巴奧／男子200公尺仰泳 柯斯奪匈牙利首金

體育新聞組／綜合報導
男子200公尺仰泳好手柯斯為匈牙利奪下第一金。（路透）
男子200公尺仰泳好手柯斯為匈牙利奪下第一金。（路透）

在賽前就被看好的匈牙利選手柯斯（Hubert Kos）1日在巴黎奧運200公尺仰泳項目以1分54秒26奪得金牌，這也是匈牙利在本屆奧運的第一面金牌。

中央社引述法新社報導，希臘選手克里斯托（Apostolos Christou）在最後一趟之前一直領先，不過最後還是比柯斯慢了0.56秒，收下銀牌；瑞士選手米丘科夫（Roman Mityukov）獲得銅牌。

曾在里約奧運奪金、東京奧運拿銀的美國選手墨菲（Ryan Murphy）意外未能游入決賽，之後柯斯就成了男子200公尺仰式的大熱門。

柯斯說：「我知道我必須游快一點，所以不太知道其他選手在哪。我只是一直游、一直游。很高興能率先觸壁。」

克里斯托表示，由於專注於100公尺仰泳，他沒想到會在200公尺項目奪牌，他很高興給了自己一個驚喜。

克里斯托說：「這是我生涯中最好的成就。我真的很高興。這是我一生中最美好的一天，所以我真的很高興、很幸運，對自己的成績非常、非常滿意。」

柯斯是2023年世界冠軍，也是由「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）的前教練鮑曼（Bob Bowman）所訓練，他在最後25公尺無人能敵，將克里斯托甩在身後，輕鬆獲勝。

鮑曼訓練出來的游泳選手在這次奧運令人印象深刻，法國小將馬向（Leon Marchand）已經拿下3面金牌。

目前加入亞利桑那州立大學（Arizona State University）游泳隊的柯斯，是自1980年莫斯科奧運的弗洛達爾（Sandor Wladar）以來，第一位贏得這項賽事金牌的匈牙利選手。

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