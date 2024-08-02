巴奧／網球謝淑薇曹家宜出局 桌球林昀儒無緣4強

網球一姐謝淑薇（左）與搭檔曹家宜無緣四強，仍追平台將在奧運的最佳成績。(特派記者季相儒／攝影)

台灣網球一姐謝淑薇 與女雙搭檔曹家宜，昨天在巴黎奧運 網球女雙八強賽遭遇捷克組合穆霍娃／諾斯科娃，在先拿下首盤的情況下，最終於超級搶十被逆轉，以6比1、4比6、12比14敗下陣來，止步於八強，賽後謝淑薇也透露下一屆奧運不一定會再參賽，希望曹家宜能夠接棒完成奧運奪牌的願望。

謝淑薇今年重新披上中華隊戰袍出征巴黎奧運，並選擇年輕好手曹家宜作為女雙搭檔，在一路晉級到八強賽後，兩人昨天則是對上捷克穆霍娃／諾斯科娃，在首盤賽事中謝淑薇就展現精湛的網前功力，讓捷克組合陷入被動局面，台灣組合也以6比1先下一盤。

不過第二盤捷克組合也逐漸將砲火對上曹家宜，並以6比4扳平戰局，將比賽帶入超級搶十。儘管謝淑薇／曹家宜率先取得賽末點，但卻遭到對手化解，最終反倒由捷克組合以14比12告捷。謝淑薇／曹家宜止步於八強，追平台灣網球選手在奧運的最佳排名。

儘管無緣爭牌，但謝淑薇也表示她與曹家宜都已經盡力，有時候比賽不是打得好或是打不好就非得會贏或是會輸，她也期待未來曹家宜能扛起壓力，完成奪牌願望，「亞運、東亞運世大運的牌我都有，就缺一個，當然想要收集一下奧運獎牌。當然今天我們比較可惜，沒有辦法蒐集到，可能我下一屆也不會在了，之後靠妹妹把這面牌拿回來。」

另外，上屆東京奧運闖進到桌球男單四強賽的林昀儒 ，今年巴黎奧運第二度披上中華隊戰袍出賽，在前兩輪都以直落四擊敗對手後，昨天八強賽卻面臨嚴苛考驗，面對法國地主17歲新星小勒布朗，最終以7比11、11比7、8比11、11比4、8比11、11比8、6比11止步於八強。