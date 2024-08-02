我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

巴奧／羽球麟洋配挺進4強 離2連霸差2勝

記者劉肇育、曾思儒／巴黎2日電
台灣羽球男雙好手李洋（右）、王齊麟（左）在巴黎奧運闖進四強，全力爭取晉級金牌戰的機會。（中央社）
台灣羽球男雙好手李洋（右）、王齊麟（左）在巴黎奧運闖進四強，全力爭取晉級金牌戰的機會。（中央社）

巴黎奧運中華台北隊日前在確定由吳詩儀進帳代表團第一面獎牌後，昨天有多組人馬面臨「八晉四」的考驗，其中羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋就在出戰泰國宗國／吉丁努蓬，最終以21比14、21比17直落二勝出，挺進到四強賽，距離二連霸僅差最後兩勝。

在羽球一姊戴資穎奧運最後一舞落幕後，中華羽球隊仍有兩組人馬持續晉級，其中包括將挑戰男雙衛冕的王齊麟／李洋，在分組賽以四連勝搶下龍頭並晉級到八強。經過重新抽籤後兩人籤運也不差，在八強賽遭遇泰國組合宗國／吉丁努蓬，最終也以直落二取勝，四強賽將再對上分組賽交手過的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森。

至於台灣男單一哥周天成昨天則是在男單16強賽遭遇日本名將奈良岡功大，最終以21比12、21比16，連續三屆挺進到八強賽，下一輪將對上印度選手拉克什亞．森，有望改寫生涯最佳成績。

另外，第四度挑戰五環聖殿的台灣射箭名將「雷母」雷千瑩寫下突破，昨天她在巴黎奧運個人賽連過兩關，闖進16強寫下女子個人賽最佳成績，可能的奧運「最後一舞」要力拚再登頒獎台。

34歲的雷千瑩從2012年倫敦奧運開始無役不與，四度參賽是中華射箭隊最資深選手，男子隊「湯包」湯智鈞都是她帶過的學生，平常會尊稱她「雷老師」。過去三度參賽，雷千瑩曾在2016年里約奧運拿下女團銅牌，個人賽從沒進入前16強，今年第四度參賽，女團雖在八強敗給完成十連霸的南韓隊，但個人賽持續挺進，成中華射箭隊奪牌希望。

世界排名36的雷千瑩，排名賽列29位就是三名台將最佳，昨天首輪先以7比1射下38歲的哥倫比亞馬丁尼茲，第二輪碰反曲弓世界排名第一的美國20歲好手考夫霍爾德，「雷母」靠第五局完美的30分表現，以積點7比3力退強敵，闖進16強。

三項賽事都與會的「雷母」，今要先和戴宇軒在混雙出賽，明天繼續拚女子個人賽。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 羽球 泰國

上一則

巴奧／網球謝淑薇曹家宜出局 桌球林昀儒無緣4強

下一則

巴奧／男50米步槍三姿 中國劉宇坤摘金 甩掉「千年老二」稱號

延伸閱讀

墨瑞巴黎奧運男雙出局 成網球生涯最後一役

墨瑞巴黎奧運男雙出局 成網球生涯最後一役
奧運羽球／麟洋配扳倒泰國組合挺進4強 奧運跨屆10連勝

奧運羽球／麟洋配扳倒泰國組合挺進4強 奧運跨屆10連勝
羽球麟洋4勝晉8強 小戴含淚結束

羽球麟洋4勝晉8強 小戴含淚結束
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
奧運羽球／逆轉中國隊 麟洋配奪分組龍頭晉級8強

奧運羽球／逆轉中國隊 麟洋配奪分組龍頭晉級8強
巴奧／美國4連敗遭淘汰 麟洋配羽球3連勝 晉級8強機會濃厚

巴奧／美國4連敗遭淘汰 麟洋配羽球3連勝 晉級8強機會濃厚

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」