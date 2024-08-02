巴奧／羽球麟洋配挺進4強 離2連霸差2勝

台灣羽球男雙好手李洋（右）、王齊麟（左）在巴黎奧運闖進四強，全力爭取晉級金牌戰的機會。（中央社）

巴黎奧運 中華台北隊日前在確定由吳詩儀進帳代表團第一面獎牌後，昨天有多組人馬面臨「八晉四」的考驗，其中羽球 男雙「麟洋配」王齊麟／李洋就在出戰泰國 宗國／吉丁努蓬，最終以21比14、21比17直落二勝出，挺進到四強賽，距離二連霸僅差最後兩勝。

在羽球一姊戴資穎奧運最後一舞落幕後，中華羽球隊仍有兩組人馬持續晉級，其中包括將挑戰男雙衛冕的王齊麟／李洋，在分組賽以四連勝搶下龍頭並晉級到八強。經過重新抽籤後兩人籤運也不差，在八強賽遭遇泰國組合宗國／吉丁努蓬，最終也以直落二取勝，四強賽將再對上分組賽交手過的丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森。

至於台灣男單一哥周天成昨天則是在男單16強賽遭遇日本名將奈良岡功大，最終以21比12、21比16，連續三屆挺進到八強賽，下一輪將對上印度選手拉克什亞．森，有望改寫生涯最佳成績。

另外，第四度挑戰五環聖殿的台灣射箭名將「雷母」雷千瑩寫下突破，昨天她在巴黎奧運個人賽連過兩關，闖進16強寫下女子個人賽最佳成績，可能的奧運「最後一舞」要力拚再登頒獎台。

34歲的雷千瑩從2012年倫敦奧運開始無役不與，四度參賽是中華射箭隊最資深選手，男子隊「湯包」湯智鈞都是她帶過的學生，平常會尊稱她「雷老師」。過去三度參賽，雷千瑩曾在2016年里約奧運拿下女團銅牌，個人賽從沒進入前16強，今年第四度參賽，女團雖在八強敗給完成十連霸的南韓隊，但個人賽持續挺進，成中華射箭隊奪牌希望。

世界排名36的雷千瑩，排名賽列29位就是三名台將最佳，昨天首輪先以7比1射下38歲的哥倫比亞馬丁尼茲，第二輪碰反曲弓世界排名第一的美國20歲好手考夫霍爾德，「雷母」靠第五局完美的30分表現，以積點7比3力退強敵，闖進16強。

三項賽事都與會的「雷母」，今要先和戴宇軒在混雙出賽，明天繼續拚女子個人賽。