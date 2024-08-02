巴奧／美國女籃拿噓聲進補 擊潰比利時晉8強

美國女籃隊晉級8強。(美聯社)

巴黎奧運 志在衛冕金牌的美國女籃隊，1日在主場觀眾噓聲前以87比74擊敗比利 時隊，提前以2勝戰績在C組出線，同樣確定晉級8強的還有法國隊和德國 隊。

路透社報導，本屆奧運籃球賽事是在法國里爾（Lille）的皮爾莫魯瓦球場（Stade Pierre-Mauroy）舉行，由於當地十分接近比利時，因此這場美國與比利時之戰，比利時可說是有著主場優勢，不過美國隊最後頂住觀眾噓聲拿勝，距隊史第8面奧運金牌又近一步。

比利時面對強大的美國隊在開賽初落後，不過德萊爾（Antonia Delaere）與梅塞曼（Emma Meesseman）兩人合作下，雙方在第一節是以23比23打成平手，她們兩人全場合計拿了40分。

美國隊第2節在史都華（Breanna Stewart）與

威爾森（A’ja Wilson）出色表現下，很快就進入最佳狀態，前者全場拿了26分，後者也有23分貢獻。

威爾森在賽後表示：「我喜歡這樣的球賽，聲音如此巨大，以至於不再成為噪音，你感覺只想出賽打場好球，而這就是我們所做的。」

「我喜歡觀眾噓我們，這是我們比賽的一件美事…用比賽來證明他們錯了。」

同樣是C組賽事，德國隊憑著勢不可擋的薩巴利（Satou Sabally）以75比64擊敗日本，薩巴利全場拿下33分，也讓德國繼先前擊敗比利時之後，再擒日本確保晉級。

日本隊將在C組最後一場比賽中迎戰比利時，她們希望能夠獲得足夠積分，以小組第3的前2名資格晉級。