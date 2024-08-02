巴奧／雷德基4x200米自由泳鍍銀 成奧運最多獎牌女泳將

美國游泳選手雷德基1日在4X200自由泳接力奪銀，累計已獲奧運獎牌13面，成為歷來獲奧運獎牌最多的游泳女將。(美聯社)

美國女子泳將雷德基 (Katie Ledecky)8月1日在巴黎奧運 4x200公尺自由泳接力與隊友攜手鍍銀，成為擁有最多奧運獎牌的游泳女將。金牌則由澳洲 隊拿下，中國摘銅，加拿大排第四。

路透報導，雷德基如今擁有13面奧運獎牌，分別為八金、四銀、一銅，比同為美國籍的湯普森(Jenny Thompson)、托瑞斯(Dara Torres)、考格琳(Natalie Coughlin)及澳洲泳將麥肯伊(Emma McKeon)多一面，她們分別獲得12面獎牌。

不過，雷德基要追上美國泳壇傳奇人物「飛魚」費爾普斯(Michael Phelps)的28面奧運獎牌(23金、三銀、二銅)，還有一段差距。

雷德基的隊友格默爾(Erin Gemmell)告訴記者：「能夠參與她的旅程，就算只有13分之一的一部分，真的很棒。我覺得接力賽比個人賽有趣，我們一起度過快樂時光。」

澳洲隊8月1日在拉第凡斯體育館(La Defense Arena)以7分38秒08的成績，打破奧運紀錄，一舉拿下金牌。

美國隊落後澳洲2.78秒，雷德基在第三回合奮力拚搏，讓隊友溫斯坦(Claire Weinstein)、馬登(Paige Madden)和格默爾(Erin Gemmell)的名次，從第三名升至第二名。

若雷德基再次獲勝則會拿下第九面金牌，這樣一來，便將與前蘇聯體操選手拉特尼娜(Larisa Latynina)並列，成為擁有最多奧運金牌的女子運動員。

雷德基2012年首次參加奧運，當年僅15歲的她在800公尺自由泳比賽中，擊敗當時在倫敦奧運尋求衛冕世界冠軍的齊格勒(Kate Ziegler)奪金，令人印象深刻。

綜觀雷德基的游泳生涯，她迄今已打破14項世界紀錄和37項國家紀錄；她日前才在巴黎奧運1500公尺自由泳摘下金牌，3日的800公尺自由泳決賽還有機會爭金。