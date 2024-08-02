巴奧／拜爾絲體操全能無懸念奪金 延續美國隊6連勝

美國選手拜爾絲(左)獲奧運女子體操全能金牌，苗族選手李蘇妮(右)獲銅牌。圖為成績揭曉時，兩人興奮揮舞國旗。(路透)

巴黎奧運 體操女子全能項目上，代表15個國家的24名選手分別完成了平衡木、高低槓、跳馬和自由操，拜爾絲 (Simone Biles)無懸念奪金，成為美國首位兩屆女子全能金牌得主；上屆冠軍李蘇妮(Suni Lee)這次則獲銅牌。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，在7月30日率領美國女子體操隊勇奪團體金牌後，拜爾絲已經成為美國歷史上獲得榮譽最多的體操運動員(奧運與體操世錦賽共38面獎牌)，但顯然她的紀錄並未止步於此，再奪一金後已來到39面。拜爾絲也是首位在女子個人全能項目上相隔八年奪冠的體操選手，27歲的年齡更是該項目72年來最年長的冠軍，並延續了美國隊在該項目的五連勝至六連勝。

第一組比賽拜爾絲與李蘇妮先以跳馬開場，李蘇妮首發上場拿到13.933分，緊隨其後的是巴西 選手安德拉德(Rebeca Andrade，本屆銀牌得主)拿到15.100的高分。然而拜爾絲上場後，拿出以她本人命名的「Biles II」、也就是改良後的「尤爾琴科屈體兩周」(Yurchenko double pike)高難度動作，拿下15.766分。

第二組比賽兩人輪番表演高低槓，這也是拜爾絲被認為最弱的項目，她並未演出上周提交的動作套路，最後獲得13.733分；李蘇妮儘管在熱身時摔倒，但場上表現出色，獲得14.866分。

兩人的第三組比賽則是平衡木，拜爾絲雖然有兩個動作未臻完美，但仍成功完成套路，獲14.566分。李蘇妮則有些許晃動，評論員指出她可能會因一些錯誤而被扣分，最終獲14.0分。