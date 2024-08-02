巴奧／美國道格拉斯200米蛙泳拿金 中國葉詩文無牌

美國選手道格拉斯獲得女子200米蛙泳金牌，圖為她在得知獲勝時高舉雙手慶祝。(美聯社)

美國泳將凱特 ‧道格拉斯(Kate Douglass)1日以2分19.24秒的佳績贏得奧運200公尺蛙泳金牌，比南非的史密斯(Tatjana Smith)僅快了0.36秒，銅牌得主是荷蘭的秀頓(Tes Schouten)。時隔八年重返奧運賽場的中國好手葉詩文，游出2分24.31秒，獲得第六名。

道格拉斯贏得的金牌，是本屆奧運美國泳隊第四面。美國游泳選手另已游出11面銀牌、六面銅牌的成績。

美聯社報導，美國隊裡的明星老手莉莉‧金恩(Lilly King)以決賽最後一名的成績告別奧運，賽畢立即游過好幾條水道去擁抱道格拉斯，向她道賀。

道格拉斯是紐約州 佩蘭市(Pelham)人，她除了勇奪人生第一面奧運金牌，這也是她在巴黎奧運的第二面獎牌，之前她拿到女子400米自由泳接力賽的銀牌。

道格拉斯表示，「我覺得我的身體對這場比賽準備就緒，因為最近這幾個月我勤於練習。我知道若執行得當，我可贏得比賽」 。

美國泳將凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)比她早一天奪得1500米自由泳金牌，寫下個人獨得12面獎牌的平奧運紀錄。

維吉尼亞大學畢業的道格拉斯，曾在東京奧運 贏得200米個人混合泳的銅牌。在學期間，她是全國大學運動賽的冠軍選手。

葉詩文2012年倫敦奧運時，以破世界紀錄佳績，榮獲400米混合泳金牌，隨後在200米混合泳中再破奧運會紀錄而奪金。無緣東京奧運的她，這次復出，仍無緣獎牌。