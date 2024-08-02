我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

巴奧／美國道格拉斯200米蛙泳拿金 中國葉詩文無牌

記者張聲肇／綜合報導
美國選手道格拉斯獲得女子200米蛙泳金牌，圖為她在得知獲勝時高舉雙手慶祝。(美聯社)
美國選手道格拉斯獲得女子200米蛙泳金牌，圖為她在得知獲勝時高舉雙手慶祝。(美聯社)

美國泳將凱特‧道格拉斯(Kate Douglass)1日以2分19.24秒的佳績贏得奧運200公尺蛙泳金牌，比南非的史密斯(Tatjana Smith)僅快了0.36秒，銅牌得主是荷蘭的秀頓(Tes Schouten)。時隔八年重返奧運賽場的中國好手葉詩文，游出2分24.31秒，獲得第六名。

道格拉斯贏得的金牌，是本屆奧運美國泳隊第四面。美國游泳選手另已游出11面銀牌、六面銅牌的成績。

美聯社報導，美國隊裡的明星老手莉莉‧金恩(Lilly King)以決賽最後一名的成績告別奧運，賽畢立即游過好幾條水道去擁抱道格拉斯，向她道賀。

道格拉斯是紐約州佩蘭市(Pelham)人，她除了勇奪人生第一面奧運金牌，這也是她在巴黎奧運的第二面獎牌，之前她拿到女子400米自由泳接力賽的銀牌。

道格拉斯表示，「我覺得我的身體對這場比賽準備就緒，因為最近這幾個月我勤於練習。我知道若執行得當，我可贏得比賽」 。

美國泳將凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)比她早一天奪得1500米自由泳金牌，寫下個人獨得12面獎牌的平奧運紀錄。

維吉尼亞大學畢業的道格拉斯，曾在東京奧運贏得200米個人混合泳的銅牌。在學期間，她是全國大學運動賽的冠軍選手。

葉詩文2012年倫敦奧運時，以破世界紀錄佳績，榮獲400米混合泳金牌，隨後在200米混合泳中再破奧運會紀錄而奪金。無緣東京奧運的她，這次復出，仍無緣獎牌。

巴黎奧運熱話題

東京奧運 凱特 紐約州

上一則

巴奧／雷德基4x200米自由泳鍍銀 成奧運最多獎牌女泳將

下一則

巴奧／中國張雨霏帶病上場 200米蝶泳摘銅牌

延伸閱讀

專家：美國在中東權力真空 激化衝突

專家：美國在中東權力真空 激化衝突
被酸蹭巴奧 周雨彤拿選手痛苦當背景板、劉詩詩拿奧運當秀場

被酸蹭巴奧 周雨彤拿選手痛苦當背景板、劉詩詩拿奧運當秀場
女飛魚雷德基自由式接力摘銀 擁13面奧運獎牌創紀錄

女飛魚雷德基自由式接力摘銀 擁13面奧運獎牌創紀錄
墨瑞巴黎奧運男雙出局 成網球生涯最後一役

墨瑞巴黎奧運男雙出局 成網球生涯最後一役
巴奧游泳╱美道格拉斯200公尺蛙式奪金 葉詩文無緣獎牌

巴奧游泳╱美道格拉斯200公尺蛙式奪金 葉詩文無緣獎牌
醜聞纏身近一年 美國小姐選美在洛城重啟

醜聞纏身近一年 美國小姐選美在洛城重啟

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」